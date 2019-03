No presentarán cargos contra los agentes que balearon fatalmente a joven negro desarmado en Sacramento

Luego de un año de investigación y protestas en el país, se determinó que no enfrentarán cargos los dos agentes de la Policía de Sacramento que dispararon 20 veces acabando con la vida de Stephon Clark, un joven afroamericano de 22 años que estaba desarmado entrando por el jardín a la casa de su abuela.

La fiscal Anne Marie Schubert aseguró este sábado en conferencia de prensa que los oficiales temían por su vida y "actuaron legalmente bajo las circunstancias", por lo que declaró que los disparos fueron justificados y comunicó que no habría cargos en contra de los policías.

"Claramente todos sabemos que él no tenía un arma", aseguró la fiscal. "Pero los oficiales no sabían eso".

Para intentar bajar las tensiones y calmar los ánimos, Schubert aclaró que la decisión de no presentar cagos contra los agentes "no disminuye de ninguna manera la tragedia, el enojo y la frustración que han escuchado desde el momento de esta muerte". A lo que añadió que "no podemos ignorar que hay ira en nuestra comunidad".