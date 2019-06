El líder de La Luz del Mundo viajaba en jets privados con documentos falsos y gastaba miles de dólares en un solo día

Para justificar por qué se le debe mantener la alta fianza de 50 millones de dólares o mejor áun, no darle derecho a una, al líder de la iglesia evangélica La Luz del Mundo, bajo arresto en Los Ángeles por 26 cargos relacionados con el abuso sexual de menores y pornografía infantil, la Fiscalía general de California reveló este viernes nuevos detalles sobre la supuesta fortuna del pastor.

A las 11:22 am, García entró al juzgado 30 de la Corte Superior de Los Ángeles. Vestía un uniforme de reo de color naranja y portaba unas esposas. Algunos de los feligreses que acudieron al tribunal lloraron al verlo así. Más de 200 personas llenaron la sala judicial.

El acusado se declaró no culpable. Aún así, la Fiscalía advirtió que él representa un riesgo para la seguridad pública, considerando que agredió sexualmente a cuatro mujeres, tres de las cuales son menores de edad, lo que catalogaron como un patrón de abuso valiéndose de su posición jerárquica en la iglesia.

La iglesia alega que su líder vive de manera "modesta"

Un vocero de la congregación aseguró a Univision Noticias la semana pasada que el pastor no es millonario, que vive de manera "modesta" en México y que realiza sus giras evangélicas viajando por el mundo sin lujos. Además, insistió en que las donaciones que reciben de sus feligreses son "voluntarias".

Eliezer Gutiérrez, portavoz de la iglesia, contó a este medio que hace unas semanas acompañó a García en un viaje a El Salvador y negó que hayan derrochado dinero durante ese recorrido que se realizó en un día. "Si tú me preguntaras: ‘¿llegaron a un hotel o un restaurante importante?’. No, comimos lo que los hermanos nos ofrecieron en la medida de sus posibilidades. Comimos pollo con ensalada, el agua era de tamarindo; nos ofrecieron café y pupusas", aseguró.

Por su parte, los abogados de García argumentaron en el tribunal este viernes que su cliente "es un empleado" de la congregación que no tiene acceso a las cuentas bancarias de la misma y que está pagando de su bolsillo su defensa. "Él no tiene la autoridad para autorizar una transacción monetaria (…) Las finanzas de la iglesia están separadas de mi cliente", señaló el abogado Allen Sawyer en la corte, insistiendo que el pastor no debería tener una fianza tan elevada.