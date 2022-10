“La obligaban a hacer cosas horrendas”: los desgarradores testimonios en la sentencia de Alondra Ocampo

Alondra, sabes, no quise ir a la corte para no mirarte. Tengo sentimientos encontrados sobre ti. Por un lado, el día que dijiste que eras culpable lloré de alegría porque te diste cuenta de la verdad y las niñas no quedaban solas como unas mentirosas delante de la secta La Luz del Mundo, ya que había alguien que era muy respetable y que muchos conocían, que también miró que Naasón Joaquín García no era ‘Apóstol de Dios’.