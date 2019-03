Ejecuciones de capos de la Cosa Nostra reactivan violentas operaciones de la mafia en Nueva York

En meses recientes tres miembros de familias criminales en esa región fueron baleados fatalmente, otro falleció en prisión por una causa aún no revelada y el hijo de un capo logró sobrevivir a un ataque a tiros en el que lo dieron por muerto. No se descarta que estos crímenes indiquen que se ha retomado una guerra que no se veía desde hace varias décadas.