Declaran culpable en Nueva York al gurú acusado de liderar un culto de esclavas sexuales

El acusado escuchó atentamente el veredicto del jurado, pero no mostró ninguna reacción visible, según informa la agencia AP.

Durante seis semanas de testimonios, exintegrantes de la organización que dirigía el acusado contaron cómo las obligaron a tener sexo con "el amo" y hasta eran marcadas como ganado con las iniciales del líder. Las testigos aseguaron que eran amenazadas con información personal que habían entregado como "garantía" a sus "amos", muchas veces cosas que no eran ciertas pero podían hacerles mucho daño si eran reveladas.

Raniere se había declarado no culpable de los cargos en su contra, incluyendo asociación delictiva, tráfico sexual, explotación secual de menores y tráfico humano. Durante su juicio no testificó y su defensa no citó ningún testigo, pero insistió durante todo el proceso judicial que las relaciones de su cliente con sus seguidoras fueron consensuales.