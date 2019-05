Fotos explícitas y duros testimonios: inicia juicio del gurú acusado de liderar un culto de esclavas sexuales

Los fiscales no han dicho quiénes declararán sobre la 'hermandad' de esclavas sexuales, conocida como DOS, el acrónimo de una frase del latín que quiere decir "amo de mujeres obedientes". Se especula que podrían hacerlo exintegrantes del círculo íntimo de Raniere, incluidas la actriz Allison Mack y Lauren Salzman, hija de un alto ejecutivo de la organización.

La difícil elección del jurado

La tarea de elegir quién será el jurado deliberador en este juicio no ha sido fácil, pues los candidatos han tenido que ser interrogados extensamente para saber si son aptos para participar en el fuerte proceso judicial. Y es que si son elegidos tendrán que escuchar y ver escenas sexuales explícitas, víctimas de violencia sexual y hasta enfrentar sus propias creencias sobre los rituales o cultos secretos.

Algunos de los entrevistados han expresado que se les dificultaría ser objetivos por diferentes razones, todas temas muy controversiales. Por ejemplo, para unos el tema del aborto y su posición radical frente al tema los descalifica, otros han dicho que no soportarían ver menores de edad siendo lastimadas y en algún caso podría ser un conflicto el hecho de haber sido fiel televidente de la serie 'Smallville', donde actuaba Mack, quien los fiscales han dicho que ayudó a reclutar a otras mujeres para la organización de Raniere.

Quién es este polémico gurú

El año pasado, cuando el diario The New York Times destapó lo que sucedía y dijo que investigadores estaban entrevistando a algunas mujeres que se habían alejado de DOS, Raniere presuntamente escapó a México. Fue encontrado en una lujosa mansión de Puerto Vallarta, junto con Mack y otras mujeres, y entregado a las autoridades de Estados Unidos.

Salzman admitió haber retenido a una mujer mexicana como rehén en una residencia del estado de Nueva York por más de dos años bajo la amenaza de hacerla deportar "si no completaba las tareas encargadas por mí y por los demás".

En su audiencia, Mack admitió entre llantos haber reunido "garantías" de las mujeres y lamentó haberse involucrado con Raniere. Lo que representó un giro radical respecto a lo que le dijo al diario The New York Times , de que le parecía que la servidumbre de las mujeres y su disposición a ser marcadas eran actos de devoción.

Eso "me destrozó el corazón", expresó Oxenberg hace poco en una conferencia sobre el tema. Cuando lo escuchó de boca de su hija, "sabía que la había perdido".

"Ella no ha despertado", dijo la princesa dijo la princesa de Yugoslavia a Univision Investiga, en una afanosa entrevista después de acudir a una audiencia preliminar de Keith Raniere, en la corte federal de Brooklyn.

"Todavía ella piensa que todo está perfectamente bien, que no hay nada de negativo. Nosotros sabemos que no es así, que es muy peligroso pero lamentablemente ella no se da cuenta".