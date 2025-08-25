Productor Ángel del Villar inicia la apelación de su sentencia a 4 años de prisión por hacer negocios con un narco

Video Los intereses del narco en la música mexicana: los hallazgos en el juicio de Ángel del Villar

El productor de narcocorridos Ángel del Villar inició el proceso para apelar la sentencia a cuatro años de prisión y a pagar una multa de dos millones de dólares que se le impuso hace dos semanas en una corte federal de California, por haber hecho negocios con un promotor de conciertos musicales en México que lavó dinero de un peligroso cartel.

Los abogados de Del Villar notificaron el viernes al Distrito Central de California del Departamento de Justicia, donde fue enjuiciado su cliente, que habían comenzado con los trámites legales para tratar de revertir la condena que se le impuso el pasado 15 de agosto.

PUBLICIDAD

Él deberá entregarse el próximo 1 de diciembre a las autoridades del Buró Federal de Prisiones para empezar a cumplir su condena. Sus defensores legales solicitaron a la jueza que llevó el caso que fuese enviado a una penitenciaría del sur de California.

Del Villar es el primer empresario de ese género musical que es enjuiciado y condenado en este país por violar la llamada Ley Kingpin, que prohíbe a los estadounidenses tener una relación comercial con un narcotraficante designado.

Su disquera, Del Records, produjo la exitosa canción 'Ella baila sola', que catapultó la carrera del artista Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma.

La compañía de gestión de conciertos musicales, Del Entertainment, propiedad de Del Villar, fue sentenciada por el mismo caso a tres años de libertad condicional y pagar una multa de 1.8 millones de dólares.

Video "Voy a celebrar": la declaración sarcástica del productor musical Ángel del Villar tras su sentencia a 4 años de prisión

El juicio de Del Villar

A Del Villar y a su agencia les impusieron más de una decena de cargos, incluyendo conspiración para realizar transacciones con un narcotraficante designado y haber hecho negocios indebidos con éste por un monto total de alrededor de 175,000 dólares.

Ese narcotraficante designado era Jesús Pérez Alvear, alias 'Chucho' y quien fue acusado de lavar dinero del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de su brazo financiero, Los Cuinis.

Este empresario se declaró culpable de ese cargo, cooperaba con el gobierno de Estados Unidos y estaba en la lista de testigos en el juicio de Del Villar. Pero fue asesinado a balazos en un lujoso restaurante de la Ciudad de México en diciembre pasado.

PUBLICIDAD

En su juicio, el cual se desarrolló en un tribunal de Los Ángeles en marzo, fiscales federales presentaron videos de un palenque, mensajes privados, entre otras evidencias.

Uno de los testigos fue el artista Gerardo Ortiz, quien ya se declaró culpable por haber cantado en eventos musicales que lavaron dinero del narco y ahora espera su sentencia.

El caso se enfocó en tres conciertos que Ortiz ofreció en Aguascalientes, Baja California y Guanajuato, y en un cuarto espectáculo en Chiapas que fue cancelado. Estos eventos ocurrieron en 2018 y 2019.

En dos días de testimonios, el artista aseguró que Del Villar lo engañó para que acudiera en abril de 2018 a la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, México. Así cumplió un contrato que tenía con 'Chucho' Pérez.

"Prefiero mil veces estar sentado en una reja, en mi casa… que estar como informante del gobierno", declaró Del Villar al salir de la corte el día en que un jurado lo declaró culpable.

Mira también: