Dan libertad condicional al chofer de un autobús escolar pese a que confesó haber violado a una joven de 14 años

Piche quedará registrado como delincuente sexual de nivel 1, es decir, con bajo riesgo de reincidencia, y no será incluido en las bases de datos en Internet para este tipo de criminales. Además, no podrá quedarse a solas nunca con ningún menor de 17 años.

El abogado defensor, Eric Swartz, aseguró: “Será un criminal el resto de su vida. Estará incluido en un registro de delincuentes sexuales durante mucho tiempo, aunque quizá no el resto de su vida por el nivel. Pero esto no es algo que no le vaya a causar daño, y no es algo que no vaya a tener consecuencias”.