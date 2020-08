Así atrapó el FBI a uno de los más buscados: Una fuga de agua inició la cacería del fugitivo

Un fallido servicio de plomería fue el hilo que permitió al FBI comenzar a desenredar la madeja para dar con el lugar donde se escondía Yaser Abdel Said, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI , que fue capturado esta semana en Texas. Said está acusado de haber asesinado a sus dos hijas.

“Tocó y tocó la puerta para hacer la reparación, pero tenía puesto el cerrojo por dentro; eso indicaba que había alguien adentro ”, dijo a Univision Noticias, Melinda Urbina, portavoz de la oficina del FBI en Dallas, Texas. “Pero, aun cuando el trabajador de mantenimiento tenía llave para abrir la puerta, no podía entrar”.

El trabajador le confirmó a su jefe que la foto del cartel de búsqueda del FBI coincidía con el rostro de Yaser Abdel Said, el hombre que vio en el departamento. De inmediato notificaron al FBI.

Le pisan los talones, se escapa por la ventana y pierde sus lentes

A pesar de que un agente de la Fuerza de Tarea de Crímenes Violentos del FBI en Dallas pidió permiso a Islam para revisar el inmueble, el hijo del fugitivo se negó a cooperar. Así, Yaser Abdel Said tuvo tiempo de escaparse de nuevo.

Al encontrar la puerta principal cerrada, se vieron obligados a abrirla. No encontraron a nadie adentro, pero observaron que la puerta corrediza de vidrio del patio estaba abierta. En el patio notaron un arbusto con ramas rotas.

Las colillas de cigarros, un cepillo dental y el registro de llamadas del hijo

El laboratorio del FBI en Quántico, Virginia cruzó el ADN encontrado en estos elementos con el ADN recolectado de Amina y Sarah, las hijas del fugitivo y que presuntamente fueron asesinadas por él. Los analistas determinaron un 1 entre 5.3 quintillones que probablemente el ADN encontrado en las colillas de cigarrillos, los anteojos y el cepillo de dientes provenía del padre biológico de Amina y Sarah: Yaser Abdel Said.

El último escondite fue la casa de una sobrina

Tres años después, el 17 de agosto de 2020, agentes del FBI comenzaron a vigilar las 24 horas una casa en Justin, Texas, comprada a nombre de Dalal Said, la hija de Yassein.

“Aunque ella aparecía como la dueña de la casa, eso no quiere decir que ella sabía que su papá la había registrado a su nombre” , dijo la portavoz del FBI. “Por eso no fue arrestada”.

No obstante, los investigadores vieron a Islam y Yassein supuestamente conducir hasta la casa.

“Lo visitaban varias veces a la semana; le traían comida y cosas”, dijo Melinda Urbina. “Cuando salían se llevaban con ellos las bolsas de basura; no querían que encontráramos el ADN del fugitivo”.

Uno enfrenta la pena de muerte. Los otros 5 años de prisión federal

Al día siguiente, los agentes ejecutaron una orden de registro en la casa, donde capturaron sin ningún contratiempo a Yaser Abdel Said.

“Yaser Abdel Said ha sido transferido a una cárcel del condado de Dallas, donde enfrentará cargos estatales”, dijo Melina Urbina. “Su hijo y su hermano enfrentan cargos federales”.

Islam Said de 32 años y su tío Yassein Said, de 59 años han sido acusados penalmente de ayudar a Yaser Abdel Said a evadir la captura durante más de 12 años, anunció la fiscal federal para el distrito norte de Texas, Erin Nealy Cox. Ambos hicieron sus apariciones iniciales ante el juez federal Hal R. Ray en Fort Worth, el viernes por la tarde.