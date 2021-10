Antonio 'bueno' y Antonio 'malo': el caso de robo de identidad que duró 30 años

“Me preguntó si estaba interesado en comprar la identidad de su primo, lo cual hice sin saber el problema en el que me metía, debido a que era joven, inocente e ignorante”, contó en la carta. “De alguna manera yo sabía era indebido, pero en ese momento no entendía cuánto problema me iba a causar en el futuro. En lo único en que pensaba era tener un buen trabajo para ayudar a mi familia”.