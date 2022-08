Denunciantes de abuso sexual dentro de La Luz del Mundo exponen una cultura de encubrimiento

‘María’ no había tenido novio y señala que la iglesia vincula la educación sexual con el diablo. Por eso la tomó por sorpresa que ese joven le llamara por teléfono para decirle que estaba “loco” por ella, que la pensaba mucho. “Todo me lo decía bañado de miel, pero yo no sabía cómo reaccionar. Recuerdo que cuando me llamaba me intimidaba, me ponía nerviosa, yo no sabía qué hacer”.