Reaparece el líder de La Luz del Mundo y no habla de su caso de pederastia

“Yo no veo una celda de cuatro paredes, yo no veo los barrotes, que me separan de vosotros, yo veo vuestros hermosos rostros, veo vuestra hermosa fiesta. ¡Sí! Porque vosotros sois los hijos de Dios, la esposa del cordero y hoy yo también he participado de esta bendición”, dijo el ministro haciendo una pausa supuestamente con la voz quebrada, una inflexión típica de los pastores de ese culto.