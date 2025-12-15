criminalidad Jueza niega fianza de $5 millones a Eva García de Joaquín, madre del líder de La Luz del Mundo Eva García fue arrestada en septiembre en su casa en California, como resultado de una extensa investigación que también señala a su hijo Naasón Joaquín García y a otros miembros de la congregación de participar en un esquema criminal para abusar a niñas y enriquecerse con los donativos de los fieles.

Una jueza de Nueva York rechazó este lunes la propuesta de la defensa de Eva García de Joaquín, madre del líder de la iglesia La Luz del Mundo, de pagar una fianza de 5 millones de dólares y enfrentar en libertad una acusación de crimen organizado y tráfico sexual.

Eva García, de 80 años, fue arrestada el 10 de septiembre en su lujosa casa en California, como resultado de una extensa investigación que también señala a su hijo Naasón Joaquín y a otros miembros de la congregación de participar en un esquema criminal para abusar a niñas y enriquecerse con los donativos de los fieles.

Los abogados de Eva García habían solicitado a la jueza de distrito Loretta Preska liberar a su clienta de la cárcel del condado Essex, en Nueva Jersey, y dejarla bajo arresto domiciliario con un grillete electrónico. Proponían el pago de una fianza de 5 millones de dólares, que sería avalada parcialmente con propiedades de ocho familiares de la mujer.

Su principal argumento era que Eva García requiere atención médica especializada que en la cárcel no le estarían brindando adecuadamente. Este lunes los abogados aseguraron que la mujer fue diagnosticada en 2023 con Alzheimer.

Para tratar de mostrar la supuesta debilidad de Eva García, su defensa presentó a la jueza Preska una fotografía en la que se le ve en silla de ruedas a su regreso a Los Ángeles a finales de agosto, pocos días antes de su arresto, tomada por un agente federal que la espiaba.

La imagen, no obstante, también expone su lujoso estilo de vida, por viajar con una maleta y un bolso marca Louis Vuitton valorados en más de 7,000 dólares.

Eva García de Joaquín, madre del líder de la iglesia La Luz del Mundo, fue fotografiada por un agente federal que la espiaba a su regreso a Los Ángeles, California, a finales de agosto de 2025. Imagen Distrito Sur de Nueva York



"Eva es una frágil y diminuta mujer de ochenta años que representa una pequeña parte de la extensa acusación del gobierno", señaló la abogada Priya Chaudhry en un memorando presentado a principios de este mes en el Distrito Sur de Nueva York.

“A su edad, la idea de que abandonaría a su familia, su estatus legal y su hogar para convertirse en una fugitiva, pasando el resto de sus años con la salud deteriorada, huyendo y mirando por encima del hombro, es inverosímil”, agregó Chaudhry.

Pero la Fiscalía federal teme que la madre del llamado ‘Apóstol de Jesucristo’ escape de la justicia ante la gravedad de los delitos que enfrenta, los cuales conllevan un castigo de hasta dos cadenas perpetuas.

Sobre los cuidados médicos en la cárcel de Essex, el gobierno afirmó que han tomado las medidas necesarias. “García de Joaquín no es la primera persona con problemas de salud, ni la primera persona de 80 años detenida en este Distrito”, expresó el fiscal Jay Clayton en documento judicial presentado la semana pasada.

La jueza Preska estuvo de acuerdo con los argumentos de los fiscales y acordó que García siga detenida.

En la audiencia también estuvieron su hijo Naasón Joaquín y su sobrino, Joram Núñez, también señalado en este nuevo caso federal y presos en un penal de Brooklyn.

La siguiente vista se programó para el 12 de marzo de 2026.

'La hermana Eva', como le dicen los fieles de La Luz del Mundo, está bajo custodia del servicio de los US Marshals y se espera que continúe en la cárcel del condado Essex hasta que concluya su proceso penal.

Las acusaciones contra Eva García

La complejidad del caso de La Luz del Mundo fue expuesta en más de 2.2 millones de documentos que el Departamento de Justicia ha entregado a la defensa de seis acusados, en preparación a un posible juicio que se espera se lleve a cabo el próximo año.

El volumen de las evidencias fue revelado en un documento redactado por Caleb Mason, uno de los abogados de Naasón Joaquín.

La iglesia y la familia Joaquín se han enfocado en defender sobre todo a Eva García.

El Departamento de Justicia de EEUU asegura que la mujer participó en los abusos sexuales a menores junto con su esposo, Samuel Joaquín Flores, quien gobernó el culto durante cinco décadas hasta su muerte en 2014.

También se benefició del supuesto enriquecimiento ilícito de su familia, a través de diezmos y regalos que entregaban miles de fieles en casi 60 países, asegura la Fiscalía.

El Distrito Sur de Nueva York destaca que, a finales de la década de 1980, Eva García facilitó que una niña de nueve años fuese abusada por Joaquín Flores.

Asimismo, resalta el caso de una adolescente de 16 años que habría sido obligada a participar en una orgía con el hombre en algún lugar de México, en la década de los noventa.

La abogada de Eva García rechaza estas acusaciones. "En la práctica, el caso contra Eva se reduce a la credibilidad de tres o cuatro posibles testigos del juicio que relatan eventos ocurridos hace cuarenta o sesenta años, sin evidencia física o digital contemporánea que corrobore esos relatos antiguos. En otras palabras, los cargos contra Eva se mantienen unidos por un hilo tenue", señaló en el documento judicial.

Tras la detención de la madre de Naasón Joaquín, agentes de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) registraron su casa en Los Ángeles y encontraron, en una caja fuerte oculta debajo de una cama, más de 200,000 dólares en efectivo, monedas de oro, joyas y una memoria USB envuelta en jade, describe un reporte de la Fiscalía.

En total, los policías decomisaron ese día más de un millón de dólares en efectivo tras catear las viviendas de Eva García y de su hijo, localizada en la misma cuadra y unidas por los patios traseros.

Sin embargo, la abogada Chaudhry indicó que los agentes federales no encontraron pruebas que confirmaran que su defendida participó en los abusos sexuales.

“(…) en un caso que alega más de medio siglo de explotación sexual, cabría esperar encontrar al menos alguna evidencia física o digital que lo corroborara en el domicilio de Eva,”, se lee en el documento judicial.

“(…) la residencia de Eva era un entorno doméstico estable, no el centro de una red de tráfico sexual”, subrayó Chaudhry.

