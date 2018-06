Estados Unidos extradita al ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli

El avión que transportaba a Martinelli partió de Miami, Florida, poco antes de las 7:30 am ET, según le dijo a Univision Noticias una fuente familiarizada con los detalles.

El expresidente, de 66 años, solicitó asilo político y dijo que las acusaciones contra él eran parte de una venganza política de su exvicepresidente y actual presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. El equipo legal de Martinelli lanzó una serie de apelaciones contra la extradición, que finalmente no dieron resultado.

"Panamá y Estados Unidos han demostrado que no importa cuán rico o poderoso sea un presunto delincuente, como por ejemplo un ex presidente, nadie está por encima de la ley", dijo el ex embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley, en un artículo de opinión para Univision Noticias.