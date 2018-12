La jueza Ruth Bader Ginsburg fue sometida a una cirugía de cáncer de pulmón

Un portavoz de la Corte indicó que no hay evidencia de que haya rastros de cáncer en otras partes del cuerpo de la magistrada de 85 años y que hace unas semanas también fue noticia por sufrir una caída que terminó fracturándole varias costillas.

"Según la cirujana torácica, Valerie W. Rusch, MD, FACS, se encontró que ambos nódulos extirpados durante la cirugía eran malignos en la evaluación inicial de la patología. Después de la cirugía, no hubo evidencia de enfermedad restante. Las exploraciones realizadas antes de la cirugía indicaron que no hay evidencia de enfermedad en ninguna otra parte del cuerpo. Actualmente, no se planea ningún tratamiento adicional. La jueza Ginsburg está descansando cómodamente y se espera que permanezca en el hospital por unos días. Las actualizaciones se proporcionarán a medida que estén disponibles", termina el breve comunicado.