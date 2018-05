Reino Unido, Francia, Rusia, Irán, la Unión Europea. Todos han criticado la inauguración que ocurría entre aplausos poco después de que en Gaza se viviera una violencia no vista desde la guerra de 2014, cuando se congelaron los diálogos de paz. Este lunes miles de palestinos molestos por la decisión protestaron, pero sus reclamos terminaron en violentos enfrentamientos de piedras, bombas caseras y neumáticos contra las balas de militares israelíes en cinco puntos a lo largo de la frontera, lo que dejó decenas de muertos heridos de bala y más de 1,000 heridos.

Para Estados Unidos, el responsable de lo ocurrido es la organización terrorista palestina Hamas, señaló el portavoz de la Casa Blanca, Raj Shah. "No se puede perder de vista que Hamas tiene responsabilidad por esta situación", dijo al romper el silencio del gobierno estadounidense sobre la matanza y sin señalammientos contra Israel, pese a que el propio primer ministro Benjamin Netanyahu defendió el uso de la fuerza en Gaza.

Mientras, el resto del mundo condenó la violencia al señalar directamente a Israel. El presidente palestino, Mahmud Abbas, lo consideró una "masacre", declaró tres días de luto y reiteró que bajo este panorama Estados Unidos no podría ser un mediador en el conflicto en Oriente Medio. "No aceptaremos nada de su parte, no escucharemos nada que venga de ellos", afirmó al asegurar que la autoridad palestina solo aceptará una "mediación internacional".