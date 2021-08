Frío extremo y aumento del nivel del mar: estudio alerta peligrosos efectos de un cambio "irreversible" en las corrientes oceánicas

No obstante, Levke Caesar, una especialista de la Universidad de Maynooth en Irlanda, que no participó en la investigación, declaró a The Guardian: “El método de estudio no puede darnos un momento exacto de un posible colapso, pero el análisis presenta evidencia de que el AMOC ya ha perdido estabilidad, lo que interpreto como una advertencia de que podríamos estar más cerca de un colapso de lo que pensamos ".