Para qué sirve el programa Artemis de la NASA para ir a la Luna y cómo te puede beneficiar a ti

En una reciente entrevista, Garver expresó "sentimientos encontrados" sobre el programa Artemis. "Estoy de acuerdo en que enviar seres humanos a la Luna de nuevo podría ofrecer beneficios significativos a los Estados Unidos y a la sociedad en su conjunto, pero no creo que la forma en que lo estamos haciendo sea sostenible porque estamos utilizando tecnologías anticuadas y costosas de un solo uso", dijo en una reciente mesa redonda de The New York Times.