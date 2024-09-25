La nueva especie de gusanos planos que invade el sureste de Estados Unidos y tiene consternados a los científicos

Video Capturan a un sapo de 6 libras que podría batir el récord mundial

Una nueva especie invasora de gusanos planos que está afectado tres estados en EEUU tiene preocupados a los científicos, que hasta el momento saben muy poco de sus orígenes, cómo se reproducen; pero, sobre todo, cómo pueden estar afectando al ecosistema.

“La nueva especie se llama amaga pseudobama y sabemos muy poco de ella”, dijo el martes Matt Bertone, coautor de un artículo sobre el descubrimiento y director de la clínica de enfermedades vegetales e insectos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte en un comunicado.

PUBLICIDAD

Los gusanos planos “no se han observado en estado salvaje ni en hábitats nativos, por lo que no sabemos mucho sobre cómo interactúa con su entorno. Podemos deducirlo de lo que sabemos sobre especies parecidas, pero no sabemos con precisión de qué se alimenta o con qué rapidez se reproduce”, dijo Bertone.

La particularidad de la nueva especie es que se parece mucho a la nungara obama, una especie que ha invadido gran parte de Europa, explicó un grupo de científicos internacionales en la investigación ‘Una nueva especie de platelminto terrestre exótico en el sur de Estados Unidos’.

Esta nueva especie invasora ya se encuentra en Carolina del Norte, Florida y Georgia, y es posible que ya haya invadido otros estados y “se une a otras especies invasoras de platelmintos (como también se le conoce a los gusanos planos) descubiertas en el sur de Estados Unidos, entre ellas platydemus manokwari”, dice la investigación.

¿Cómo descubrieron los científicos la nueva especie de platelmintos amaga pseudobama?

De acuerdo con la investigación, los científicos descubrieron esta nueva especie de platelmintos l uego de que recibieran unas fotografías de un vivero comercial en Carolina del Norte.

Los investigadores creyeron entonces que los ejemplares pertenecían a la especie obama nungara, una especie invasora originaria de Brasil y Argentina, que ha invadido gran parte de Europa.

Sin embargo, “tras un estudio molecular, retrasado por la pandemia de 2020, quedó claro que la especie era muy diferente de la obama nungara”, dice el reporte.

PUBLICIDAD

Los investigadores realizaron entonces un análisis morfológico detallado y un estudio molecular, incluida la descripción del mitogenoma completo, y ahora han descrito la especie hallada en Estados Unidos con el nombre de amaga pseudobama, debido a su parecido con la obama nungara.

¿Cómo son los gusanos planos amaga pseudobama y qué se sabe de ellos?

Los platelmintos amaga pseudobama son de color negro parduzco y miden algo menos de una pulgada de largo.

Los gusanos planos han sido encontrados en un vivero comercial y en jardines residenciales, pero debido a que no se han observado en la naturaleza ni en hábitats nativos, los científicos no saben cómo interactúan con su entorno.

“Podemos inferir a partir de lo que sabemos sobre especies afines, pero no sabemos con precisión de qué se alimenta o con qué rapidez se reproduce”.

Los platelmintos amaga pseudobama son de color negro parduzco y miden algo menos de una pulgada de largo. <br> Imagen Justine J, Gastineau R, Gey D, Robinson DG, Bertone MA, Winsor L. 2024. A new species of alien land flatworm in the Southern United States. PeerJ 12:e17904 <a href="https://doi.org/10.7717/peerj.17904">https://doi.org/10.7717/peerj.17904</a>

No es la primera vez que los gusanos amaga pseudobama se encuentra en EEUU. Los investigadores descubrieron que se habían recogido muestras de la especie anteriormente, pero nadie sabía que eran una nueva especie.

“Había múltiples muestras que se habían recogido en Florida en 2015”, dice el reporte.

“Esto, junto con el hecho de que las muestras iniciales de Carolina del Norte se encontraron en plantas que habían sido enviadas desde Georgia, sugiere que la amaga pseudobama puede encontrarse en todo el sureste”, dice Bertone.

“También es posible que se trate de casos aislados. Simplemente no lo sabemos. Hasta que no tengamos más observaciones confirmadas de esta especie, no sabremos hasta qué punto está establecida (en el país)”, agregó el científico.

PUBLICIDAD

¿Por qué le preocupa a los científicos que los platelmintos amaga pseudobama estén en EEUU?

“Encontrar una nueva especie de platelminto no es necesariamente una sorpresa: estos animales están tan poco estudiados que es probable que haya muchas especies por descubrir”, afirma Bertone.

“Sin embargo, el hecho de que sepamos tan poco sobre ellos es una de las razones por las que merece la pena prestarles atención. ¿Suponen un riesgo para los gusanos autóctonos y, por extensión, para los ecosistemas autóctonos? Tenemos que estudiar estas especies para averiguarlo”, agregó.

La mayoría de los platelmintos que se encuentran en tierra se dan en ecosistemas tropicales, por lo que fue algo sorprendente para los científicos encontrar en Carolina del Norte una especie de platelminto terrestre desconocida para la ciencia.

Además, “los platelmintos de salvajes, los que no son parásitos, son depredadores que se alimentan de otros organismos de cuerpo blando, como lombrices y babosas”, dice Bertone. “Y a la gente le suele preocupar que los platelmintos no identificados puedan ser tóxicos, portadores de parásitos o especies invasoras que supongan una amenaza para los ecosistemas autóctonos”.

Mira también: