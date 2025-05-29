Un primo de Plutón: el "extraordinario" planeta enano que encontraron los astrónomos en los confines del Sistema Solar

Video Descubren un océano secreto bajo la superficie de Ceres, un planeta enano de nuestro sistema solar

Un trío de astrónomos estadounidenses descubrió lo que parece ser un nuevo planeta enano en los confines del Sistema Solar.

Los investigadores calculan que la existencia de este nuevo planeta podría poner en entredicho la teoría del ‘Noveno Planeta’.

PUBLICIDAD

Desde hace 20 años, los astrónomos especulan sobre la posibilidad de un remoto noveno planeta, con una masa hasta 10 veces superior a la Tierra, que habría escapado a todas las observaciones hasta ahora.

Mientras buscaban este misterioso planeta, cuya existencia genera debate en la ciencia, los astrónomos de la Escuela de Ciencias Naturales del Instituto de Estudios Avanzados, en New Jersey, descubrieron el nuevo objeto, al que bautizaron como 2017 OF201 en su estudio preliminar publicado en línea la semana pasada.

El 2017 OF201 mide unas 430 millas de diámetro, esto lo hace tres veces más pequeño que Plutón, pero sigue siendo lo suficientemente grande como para ser considerado un planeta enano, dijo a la AFP el autor principal del estudio, Sihao Cheng.

Así es el planeta 2017 OF201

El 2017 OF201 es lo suficientemente grande como para clasificarse como planeta enano, la misma categoría en la que se encuentra un planeta más conocido: Plutón.

De acuerdo con los astrónomos, el objeto se encuentra actualmente tres veces más lejos de la Tierra que Neptuno y su órbita, extremadamente alargada, se aleja más de 1,600 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, adentrándose en el anillo de rocas heladas que rodea el Sistema Solar, denominado Nube de Oort.

Durante su órbita de 25,000 años, el objeto solo está lo suficientemente cerca de la Tierra como para ser observado alrededor del 0.5% del tiempo, lo que equivale aproximadamente a un siglo.

An extraordinary dwarf planet discovered at the edge of our solar system @the_IAS https://t.co/B9Ia1gNxb9 — Tech Explorist (@TechExplorist) May 24, 2025

El nuevo objeto es uno de los más distantes y visibles de nuestro sistema solar y, de forma significativa, sugiere que la sección vacía del espacio que se creía existía más allá de Neptuno, en el Cinturón de Kuiper, no está vacía en absoluto, dice el estudio.

PUBLICIDAD

El descubrimiento sugiere que "hay muchos cientos de cosas similares en órbitas parecidas" en el Cinturón de Kuiper, más allá de Neptuno, afirmó Cheng a AFP.

¿Cómo descubrieron los astrónomos el planeta 2017 OF201?

Cheng descubrió el objeto como parte de un proyecto de investigación en curso para identificar posibles nuevos planetas en el sistema solar siguiendo la teoría del ‘Noveno Planeta’.

Cheng realizó el descubrimiento junto con sus colegas Jiaxuan Li y Eritas Yang, de la Universidad de Princeton, utilizando métodos computacionales avanzados para identificar el patrón de trayectoria distintivo de este objeto, localizando puntos brillantes en una base de datos de imágenes astronómicas del Telescopio Víctor M. Blanco y el Telescopio Canadá-Francia-Hawái (CFHT).

El nuevo objeto fue anunciado oficialmente por el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional el 21 de mayo de 2025.

Tras pasar más de medio año clasificando un difícil conjunto de datos en busca del ‘Noveno Planeta’, Cheng se declaró "afortunado" de haber encontrado algo.

"El OF201 es, en mi opinión, probablemente uno de los descubrimientos más interesantes en el sistema solar exterior de la última década", declaró Sam Deen, un astrónomo aficionado a AFP.

Sin embargo, para Deen es desalentador que hasta ahora no se haya encontrado ninguna señal del ‘Noveno Planeta’. Cheng, por su parte, mantiene la esperanza de que este enorme planeta esté ahí fuera, en alguna parte.

"Estamos en una época en la que los grandes telescopios pueden ver casi hasta el borde del universo", afirma. Pero lo que hay en nuestro "patio trasero" sigue siendo en gran parte desconocido, añadió.

PUBLICIDAD

Mira también: