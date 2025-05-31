“Hemos resuelto un caso de 43,000 años”: identifican una huella en la pieza de arte prehistórico más antigua

Video Descubren restos bien conservados de una mujer perteneciente a una civilización antigua en Perú

Durante años los neandertales ( Homo neanderthalensis) han sido descritos como como criaturas tontas, cavernícolas primitivos y poco evolucionados. Sin embargo, un nuevo descubrimiento de investigadores y la policía científica sugiere que eran capaces de hacer arte.

El descubrimiento de una roca ovalada, que fue hallada en Segovia, España, con varias hendiduras que simulan los ojos, y la boca y un punto rojo en el centro, “contribuye a nuestra comprensión de la capacidad de abstracción de los neandertales, sugiriendo que podría representar una de las primeras simbolizaciones faciales humanas de la prehistoria”, dice el estudio publicado el 24 de mayo.

La huella roja plasmada en la roca constituye lo más notable de este descubrimiento ya que fue claramente identificada como neandertal mediante técnicas multiespectrales y análisis forense.

La investigación en la que participaron arqueólogos, geólogos y agentes de la Unidad Central de Identificación de la Comisaría General de Policía Científica, indica que esta huella, de unos 43,000 años de antigüedad, constituye la evidencia más antigua y completa de una huella humana atribuida inequívocamente a esta especie en Europa.

¿Por qué los científicos creen que los neandertales podían hacer arte?

De acuerdo con la investigación, la forma de la roca y la posición en que fue colocada la huella roja simulan una cara.

“Las evidencias arqueológicas, estratigráficas y morfológicas indican una manipulación deliberada del objeto: su selección, transporte, pigmentación y, posiblemente, su interpretación como representación de una cara humana”, destaca David Álvarez Alonso, investigador de la Universidad Complutense de Madrid en un comunicado.

La posibilidad de que estemos ante una representación simbólica de un rostro humano añade una dimensión interpretativa especialmente relevante al hallazgo arqueológico, dicen los investigadores.

“La pareidolia facial, es un fenómeno psicológico por el cual percibimos rostros en objetos inanimados, identificamos los hoyuelos superiores e inferior como ojos y boca (en la roca). La aplicación del pigmento rojo, a modo de nariz, refuerza la percepción de un rostro, y actúa como un marcador visual con carga simbólica”, explica María de Andrés-Herrero, coautora de la investigación en un artículo publicado en The Conversation.

El tinte rojo que fue utilizado para plasmar la huella en la roca, “representa una prueba directa del uso intencional de pigmentos con fines simbólicos por parte de los neandertales”, dice el estudio.

Durante décadas, se sostuvo que esta competencia era exclusiva del denominado “ser humano moderno o actual” ( Homo sapiens), pero el desarrollo de nuevos enfoques metodológicos y el hallazgo de evidencias cada vez más sólidas han cuestionado esta visión hasta refutarla.

“En la actualidad, existe un consenso creciente sobre el hecho de que los neandertales también poseían un repertorio simbólico complejo, manifestado a través de objetos modificados, uso de pigmentos, comportamientos rituales y otras conductas interpretadas sin ambigüedad como expresiones simbólicas”, dice Andrés-Herrero.

Una huella de más de 40,000 años identificada por la policía científica

La Policía Nacional de España bromeó al respecto del descubrimiento ya que a través de su Unidad Central de Identificación de la Comisaría General de Policía Científica colaboró para la identificación de la huella dactilar y el pigmento utilizado.

“Hemos resuelto un caso de 43,000 años de antigüedad”, dice una publicación en redes de la policía nacional española.

“Nuestra policía científica ha logrado el hito de su identificación por procedimientos no invasivos de teledetección… ha sido fundamental el trabajo de Samuel Miralles, experto en imagen forense que empleó cámaras modificadas por él mismo para fotografiar detalles imposibles de ver a simple vista”, dice la publicación.

Para el análisis de la huella se aplicaron una combinación de técnicas en 3D mediante escáneres de alta precisión y modelos digitales. Los especialistas también realizaron análisis no invasivos como la fluorescencia de rayos X y la microscopía electrónica de barrido.

“Los resultados confirmaron que el pigmento rojo era ocre aplicado externamente, y no un elemento natural fruto de la descomposición de los minerales de la roca granítica”, dice el estudio.

El análisis multiespectral realizado el especialista de la policía científica reveló una huella dactilar invisible a simple vista, impresa directamente sobre el pigmento.

“Su trabajo permitió identificar la huella dactilar con un nivel de detalle inédito en contextos paleolíticos y abre una nueva línea de investigación al aplicar metodologías forenses modernas al estudio del comportamiento simbólico prehistórico”, dice el comunicado de la universidad.

“Quién iba a imaginar que, más de 40,000 años después, ni siquiera los neandertales podrían escapar a la capacidad de identificación por parte de la policía científica”, dice Andrés-Herrero.

