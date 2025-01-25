Estudio revela que hay dos "islas" en las profundidades de la Tierra: cuál es su importancia

Video Estos son los experimentos que la NASA envió a la Luna para analizar la posibilidad de habitarla

Un grupo de científicos descubrió que en las profundidades del manto terrestre hay dos enormes "islas” del tamaño de un continente, un descubrimiento que contradice una vieja teoría sobre su composición.

“Estas dos grandes islas están rodeadas por un cementerio de placas tectónicas que han sido transportadas hasta allí por un proceso llamado subducción, en el que una placa tectónica se sumerge bajo otra y se hunde desde la superficie de la Tierra hasta una profundidad de casi 3,000 kilómetros”, dice la investigación de la Universidad de Utrecht publicada el pasado miércoles en la revista Nature.

Los científicos dicen que estas dos “islas” deben de ser muy antiguas, al menos 500 millones de años, quizá incluso más y que su composición contradice la idea de un manto terrestre bien mezclado o de composición mayormente uniforme.

Según la investigación, estas "islas" hundidas parecen ser diferentes de los restos de corteza que se encuentran a su alrededor, ya que están mucho más calientes. Además, descubrieron que “hay menos flujo en el manto terrestre de lo que se piensa”.

Los expertos también estudiaron las ondas sísmicas que se producen en la zona donde se encuentran estas islas y descubrieron que debido a su lento movimiento entran en la categoría de ‘Grandes Provincias de Baja Velocidad Sísmica’ (LLSVPs, por sus siglas inglés).

“Sabemos que estas islas se encuentran en el límite entre el núcleo y el manto de la Tierra. Y vemos que las ondas sísmicas se ralentizan allí”, dice un comunicado de la universidad.

¿Cómo descubrieron las “islas” en el interior de la Tierra?

Los grandes terremotos hacen que toda la Tierra suene como una campana con diferentes tonos, como un instrumento musical. De esta forma, los sismólogos estudian el interior profundo de la Tierra analizando cuánto “desafinan” estos tonos, porque las oscilaciones de toda la Tierra sonarán desafinadas o menos fuertes cuando encuentren anomalías, explica la universidad.

De este modo, los sismólogos logran hacer imágenes del interior de nuestro planeta, igual que un médico de hospital puede “ver” a través de tu cuerpo con rayos X. Así pudieron descubrir la existencia de las "islas" al interior de nuestro planeta.

Con este mismo método “a finales del siglo pasado, un análisis de estas oscilaciones demostró la existencia de otros dos ‘supercontinentes’ subsuperficiales: uno bajo África y otro bajo el océano Pacífico, ambos ocultos a más de 2,000 kilómetros bajo la superficie terrestre”, dice el comunicado.

Arwen Deuss, sismóloga en la Universidad de Utrecht y su colega Sujania Talavera-Soza querían averiguar si podían descubrir algo más sobre estas regiones donde las ondas sísmicas se ralentizan, sin embargo, sus resultados no arrojaron mucha información.

“Nadie sabe qué son ni si se trata solo de un fenómeno temporal o si llevan ahí asentadas millones o quizá incluso miles de millones de años”, dijo Deuss en el comunicado.

¿Por qué es importante este descubrimiento?

El conocimiento del manto terrestre es esencial para entender la evolución de nuestro planeta y saber que su composición no es tan mezclada o uniforme como se pensaba, ayuda a “comprender otros fenómenos de la superficie terrestre, como el vulcanismo y la formación de montañas”, explica Deuss.

“El manto terrestre es el motor que impulsa todos estos fenómenos”, agrega.

