“Olo”: el nuevo color que solo cinco personas en el mundo han podido ver

Científicos aseguran haber descubierto un nuevo color que solo cinco personas han sido capaces de percibir, después de que los investigadores utilizaran láseres y otra tecnología para activar selectivamente determinadas células de sus retinas, de otro modo sería imperceptible.

Los investigadores llamaron “olo” al color nunca antes visto por los ojos humanos.

Es algo así como un “azul pavo real o cerceta”, el color cerceta es un verde azulado, un tono que se encuentra entre el verde y el azul, "pero el nivel de saturación se sale de lo normal", afirma Ren Ng, investigador de la visión en la Universidad de California en Berkeley, coautor del estudio.

El tono azul verdoso tiene una intensidad, o "saturación", fuera de la gama natural de colores que ve el ser humano, dice el estudio publicado este viernes en la revista Science Advances.

El trabajo es "técnicamente asombroso" y un "logro extraordinario", contó a Science Kimberly Jameson, científica especializada en visión cromática de la Universidad de California en Irvine.

"Lo novedoso de este estudio es la prueba de que esos nuevos colores pueden percibirse", afirma Sérgio Nascimento, físico especializado en visión humana de la Universidad de Minho, en Braga, Portugal.

¿Cómo lograron que el ojo humano lograra percibir el color “olo”?

En el estudio participaron cinco personas, cuatro hombres y una mujer, todos ellos con visión cromática normal. Tres de los participantes, incluido el profesor Ng, eran coautores del trabajo de investigación.

Para que el ojo humano pudiera percibir el color “olo”, los científicos utilizaron un método denominado Oz y ejecutado por un programa informático llamado Wizard. Este método funciona controlando las dosis precisas de luz que recibe cada célula de la retina, para falsear las señales que utiliza el cerebro para interpretar el color o crear señales que nunca antes ha experimentado.

Durante el experimento, los investigadores proyectaron un rayo láser en la retina de un ojo de cada participante. La retina es una capa de tejido sensible a la luz situada en la parte posterior del ojo y encargada de recibir y procesar la información visual. En la retina se encuentran los conos, células responsables de la percepción del color.

En el ojo hay tres tipos de conos: S, L y M y cada uno es sensible a distintas longitudes de onda de azul, rojo y verde, respectivamente. En el estudio, el láser solo estimuló los conos M, "lo que en principio enviaría una señal de color al cerebro que nunca se produce en la visión natural", señala el artículo.

Esto significa que el color “olo” no podría verse a simple vista en el mundo real sin la ayuda de una estimulación específica. La visión humana del color se debe a que el cerebro compara las señales que recibe de tres tipos de conos receptores de luz.

Cada color que el ser humano puede ver llega al cerebro como un nivel característico de activación de estos tres tipos de células, análogo a una huella dactilar o a un conjunto de coordenadas.

No es la primera vez que los investigadores estimulan conos individuales, los fotorreceptores del ojo cuyas señales el cerebro interpreta como colores, pero esta vez se ha hecho en un área lo suficientemente grande como para alterar sustancialmente la visión de una persona.

¿En qué podría ayudar este descubrimiento en el futuro?

Ng afirma que la técnica tiene potencial para crear otros colores nuevos. También podría permitir a las personas daltónicas, para las que no existen tratamientos eficaces, percibir diferencias de tono que de otro modo no percibirían, afirma en un comunicado de la revista Science.

Para ello habría que trabajar mucho. Hasta ahora, el equipo solo puede controlar cuidadosamente el color en una pequeña área de visión y el método requiere una tecnología al alcance de muy pocos laboratorios.

Pero, aunque no acabe aplicándose de forma generalizada, la investigación es "un logro técnico impresionante", dijo a Science Jenny Bosten, neurocientífica visual de la Universidad de Sussex en Brighton, Reino Unido.

"Hay mucho potencial para futuras investigaciones con esta técnica".

