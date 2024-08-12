La trágica historia del más reciente hallazgo en las ruinas de Pompeya: la pareja que trató de huir con su tesoro durante la erupción del Vesubio

Video Descubren restos óseos de un hombre y una mujer junto a un tesoro de joyas y monedas

Las excavaciones en el área arqueológica de Pompeya, en el sur de Italia, siguen revelando grandes secretos de la ciudad destruida por la erupción del Vesubio en el 79 d.C. Esta vez, el cuerpo de un hombre y una mujer fueron hallados protegiendo “su tesoro” en sus últimos momentos de vida.

Los arqueólogos hicieron público el hallazgo este lunes de los restos de dos víctimas de la erupción del volcán, un hombre y una mujer, que conservaba cerca de ella varias monedas de oro, plata y bronce, y algunas joyas, incluidos aretes de oro y perlas.

PUBLICIDAD

El más reciente descubrimiento, cuya descripción científica inicial acaba de publicarse en el E-Journal of the Pompeii Excavations, mostró fotografías de los restos de la mujer que llevaba consigo su pequeño tesoro durante la erupción del volcán.

“La oportunidad de reconocer en las víctimas y en sus decisiones de buscar refugio o intentar escapar, de llevarse ciertos objetos y dejar otros atrás, pone de manifiesto un trasfondo común de humanidad”, dijo el Parque Arqueológico de Pompeya en un comunicado.

Los restos fueron encontrados en la Región IX, Ínsula 10, de Pompeya, dice el documento.

Así vivían las dos personas cuyos restos fueron hallados en Pompeya

De acuerdo con los investigadores, ambas personas se encontraban en una pequeña habitación, usada como un dormitorio temporal durante las obras de renovación de la casa en la que vivía y fue elegida como refugio por las dos personas encontradas mientras esperaban el fin de la lluvia de lapilli (material volcánico) que invadía los espacios abiertos del resto del habitáculo, informó el equipo de investigadores del parque en redes sociales.

El espacio, gracias a una ventana cerrada, permaneció libre de la ceniza caída, que en cambio llenó la habitación adyacente, bloqueando la posibilidad de que las dos víctimas escaparan.

“La oportunidad de reconocer en las víctimas y en sus decisiones de buscar refugio o intentar escapar, de llevarse ciertos objetos y dejar otros atrás, pone de manifiesto un trasfondo común de humanidad”, dijo Parque Arqueológico de Pompeya en un comunicado. <br> Imagen Instagram del Parque Arqueológico de Pompeya

Ambos quedaron atrapados en la estrecha habitación donde encontraron la muerte, según los estudios realizados.

El volcán Vesubio, de forma cónica, hizo explosión y liberó 100,000 veces más energía termal que las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Se calcula que murieron al menos 16,000 personas.

PUBLICIDAD

Otros descubrimientos enterrados bajo las cenizas en Pompeya

Asimismo, las huellas en las cenizas han permitido a los arqueólogos reconstruir el mobiliario de la casa donde encontraron los restos humanos e identificar su posición exacta en el momento de la erupción.

Así descubrieron que en la vivienda había una cama, un arcón, un candelabro de bronce y una mesa con tapa de mármol, quedando aún los muebles de bronce, vidrio y cerámica en su lugar.

El cuerpo de la mujer fue hallado cerca de la cama, y tenía consigo un pequeño tesoro que pretendía salvar de la erupción compuesto por monedas y algunas joyas, dice la publicación en redes.

“La oportunidad de analizar los valiosísimos datos antropológicos relativos a las dos víctimas encontradas en el contexto arqueológico que marcó su trágico final nos permite recuperar una cantidad considerable de datos sobre la vida cotidiana de los antiguos pompeyanos", declaró en una nota el director del parque arqueológico, Gabriel Zuchtriegel.

No es el primer descubrimiento de una persona tratando de huir con su tesoro

En 2018 el mismo parque informó del hallazgo de los restos de un hombre que escapó de la furia eruptiva del Vesubio con la esperanza de salvarse, y para ello llevaba consigo un pequeño tesoro de monedas que le habría permitido continuar con vida.

El esqueleto fue encontrado en el yacimiento Regio V, y notaron que el hombre fue golpeado por una roca que le aplastó la cabeza y el tórax. Junto a él aparecieron 20 monedas de plata y dos de bronce, que estaban guardadas en un pequeño monedero que el individuo apretaba contra su pecho.

PUBLICIDAD

Otra causa de las miles de muertes en Pompeya

El mes pasado un artículo publicado en la revista académica Frontiers in Earth Science analiza desde una nueva perspectiva lo que ocurrió en el ahora famoso sitio arqueológico, y concluyó que uno o más terremotos simultáneos fueron una de las causas de tantas muertes en Pompeya.

"Nuestras conclusiones sugieren que los efectos del colapso de edificios provocado por la actividad sísmica en el momento de la erupción deberían considerarse como una causa adicional de muerte en la antigua Pompeya", dice el estudio.

Mira también: