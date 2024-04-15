¿De dónde provenía el misterioso objeto que cayó del cielo e impactó una casa en Florida? La NASA ya tiene la respuesta

Video La locura por ver en el cielo nocturno la caja de herramientas que perdieron astronautas de la NASA

¡No era un ave!, ¡no era un avión! La NASA confirmó este lunes que un misterioso objeto que se estrelló contra el tejado de una casa de Florida el mes pasado era un trozo de chatarra espacial procedente de equipos desechados en la Estación Espacial Internacional.

El objeto cilíndrico que atravesó la casa de Naples el 8 de marzo fue trasladado al Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral para su análisis.

Según la agencia espacial, se trataba de un soporte metálico utilizado para montar baterías viejas en un palet de carga para su eliminación. El palet fue lanzado desde la estación espacial en 2021, y se esperaba que la carga se quemara por completo al entrar en la atmósfera terrestre, pero una pieza sobrevivió.

El trozo de metal pesaba 1.6 libras y medía cuatro pulgadas de alto y una pulgadas y media de ancho.

El propietario de la vivienda, Alejandro Otero, declaró entonces a la cadena de televisión WINK que estaba de vacaciones cuando su hijo le contó lo ocurrido. Otero llegó a casa temprano para comprobar la casa, encontrando que el objeto había pasado a través de su techo y golpeó el suelo.

"Estaba temblando. No lo podía creer. ¿Qué posibilidades había de que algo cayera sobre mi casa con tanta fuerza y causara tantos daños? "Estoy súper agradecido de que nadie saliera herido".

¿Quién paga los daños?

Según Ars Technica, no es fácil establecer la responsabilidad por los daños en la vivienda de Otero.

Según la publicación, las baterías eran propiedad de la NASA, pero la plataforma que las contenía había sido transportada al espacio por la agencia espacial japonesa JAXA.

La Agencia Espacial Europea (ESA) supervisó la plataforma durante su descenso y calculó que “si bien algunas piezas pueden llegar al suelo, el riesgo de víctimas, la probabilidad de que una persona sea golpeada, es muy baja”.

Según la ESA, " algún objeto espacial grande reingresa a la atmósfera de forma natural aproximadamente una vez por semana, y la mayoría de los fragmentos asociados se queman antes de llegar a la Tierra".

Aun así la basura espacial no deja de ser un problema. En una publicación de octubre de 2020, la agencia dijo que “el número de desechos, su masa combinada y el área total que ocupan ha crecido sin parar desde el comienzo de la era espacial” y que esa tendencia “se ha visto avivada por el gran número de naves y etapas de cohetes que se desintegran en órbita”.

“El área total que ocupa la basura espacial es importante, ya que está directamente relacionada con el número de colisiones que se esperan en el futuro”, advierte la agencia diciendo que espera “que las colisiones entre desechos espaciales y satélites en funcionamiento pasen a ser la principal fuente de generación de residuos, superando a las explosiones”.

