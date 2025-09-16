Qué son las biofirmas, las posibles huellas de vida que la NASA halló en Marte

Unas peculiares rocas con manchas halladas en la superficie de Marte ofrecen una de las evidencias más alentadoras hasta la fecha de la existencia de vida en ese planeta vecino de la Tierra.

Científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) publicaron en la revista Nature la semana pasada el descubrimiento de estas rocas que pueden contener restos fósiles.

¿Pero por qué creen los científicos que podría tratarse de una muestra de vida marciana? Te contamos.

El descubrimiento del robot Perseverance en Marte

El explorador robótico Perseverance recogió en julio de 2024 una muestra de roca a la que los investigadores nombraron "Cañón Zafiro" en un lugar que se cree es un antiguo lecho de un lago.

Las manchas de las rocas, con forma de semillas de amapola y piel de leopardo, apuntaron a posibles reacciones químicas que despertaron el interés de los investigadores.

Si las características fueran resultado de la actividad microbiana que creó minerales, como ocurre en la Tierra, esto podría indicar la existencia de vida en Marte.

Aunque es demasiado pronto para poder afirmarlo definitivamente, los hallazgos, detallados en una investigación publicada en la revista Nature, son muy prometedores, según los científicos.

"Son como restos fósiles, restos de una comida, y quizás esa comida haya sido excretada por un microbio. Y eso es lo que observamos en esta muestra", declaró a periodistas Nicky Fox, administrador de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.

¿Qué son las “biofirmas” que descubrió NASA en Marte?

Amy J. Williams, profesora adjunta de Geología de la Universidad de Florida, dice que estas manchas halladas en las rocas son conocidas como “biofirmas”.

Una biofirma es cualquier característica, elemento, molécula, sustancia o rasgo que sirva como prueba de vida pasada o presente.

“Debe ser algo que no pueda producirse sin vida”, explica en un artículo de The Conversation.

Algunos ejemplos son los fósiles, las moléculas orgánicas derivadas de un proceso biológico o los patrones minerales que solo se forman a través de la actividad microbiana, dice.

Los científicos están esperanzados porque cuando este tipo de características minerales y texturizadas se forman en los sedimentos de la Tierra, suelen ser producto de reacciones entre el lodo y la materia orgánica, explicó el autor principal del estudio, Joel Hurowitz, lo que podría ser una señal de vida.

En concreto, los instrumentos de Perserverance identificaron los minerales vivianita y greigita en la muestra. En la Tierra, la vivianita se encuentra a menudo en sedimentos y alrededor de materia orgánica en descomposición. Algunas formas de vida microbiana en la Tierra pueden producir greigita.

Y si no fueran muestras de vida antigua, ¿qué podrían ser?

A pesar de que los científicos están muy emocionados por el descubrimiento, mantienen sus reservas sobre lo que podría ser la muestra.

"Existen formas no biológicas de producir estas características que no podemos descartar por completo basándonos en los datos recopilados", añadió Hurowitz.

Por ejemplo, las asociaciones de varios minerales pueden crear una “huella dactilar” cuando microbios impulsan la reacción, pero en los procesos abióticos, las altas temperaturas sostenidas, las condiciones ácidas y la unión por compuestos orgánicos, también podrían explicar la aparición de estas manchas, dice Williams.

Sin embargo, la roca descubierta por el Perseverance "no muestra signos de haber estado expuesta al calor o la acidez que suelen ser necesarios para que se formen de manera no biológica”, apunta Williams.

Aun así, la única forma definitiva de responder a esta pregunta es trayendo la muestra a la Tierra, donde los científicos podrán utilizar técnicas de laboratorio avanzadas para distinguir los orígenes de estas manchas.

Independientemente de los resultados obtenidos de esa muestra, los científicos no detendrán sus investigaciones para saber más sobre el planeta rojo.

Como el Perseverance, que lleva allí desde 2021, varios exploradores recorren Marte, buscando señales de vida que podría haber existido hace millones o miles de millones de años, cuando se creía que el planeta era más habitable.

La evidencia de antiguos ríos y lagos en la superficie del planeta indicaría que alguna vez fluyó agua allí.

