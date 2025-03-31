Cambiar Ciudad
Astronautas

Los astronautas de la cápsula Starliner dicen que volverían al espacio a pesar de las fallas que los mantuvieron meses allá

Ambos astronautas se declararon sorprendidos por todo el interés suscitado e insistieron en que solo estaban haciendo su trabajo.

Video Así fue el regreso a la Tierra de los astronautas que llevaban nueve meses varados en el espacio

Los ahora famosos astronautas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) Butch Wilmore y Suni Williams declararon este lunes que se consideran en parte responsables de lo que salió mal en su carrera espacial convertida en una suerte de maratón, pero que a pesar de ello, volverían a volar en el Starliner de Boeing.

En su primera rueda de prensa desde que regresaron a casa tras estar mucho más tiempo de lo previsto en la Estación Espacial Internacional, ambos astronautas se declararon sorprendidos por todo el interés suscitado e insistieron en que solo estaban haciendo su trabajo y poniendo la misión por delante de ellos mismos e incluso de sus familias.

Wilmore no tuvo reparos en aceptar parte de la culpa por las fallas en el vuelo de prueba de Boeing. "Empezaré a señalar con el dedo y me echaré la culpa a mí. Podría haber hecho algunas preguntas y las respuestas a esas preguntas podrían haber cambiado el rumbo", declaró a los periodistas.

"Todo el camino arriba y abajo de la cadena. Todos somos responsables". Ambos astronautas dijeron que volverían a subirse al Starliner. "Porque vamos a rectificar todos los problemas que encontramos". "Vamos a arreglarlos. Vamos a hacer que funcione", dijo Wilmore, añadiendo que volvería a subir "en un santiamén".

Williams señaló que Starliner tiene "mucha capacidad" y quiere que tenga éxito. Ambos se reunirán este miércoles con la dirección de Boeing para informarles sobre el vuelo y sus problemas.

Los fallos en la cápsula de Boeing que retrasaron el regreso de los astronautas de la NASA

Los veteranos astronautas y capitanes retirados de la Marina acabaron pasando 286 días en el espacio, 278 días más de lo previsto cuando despegaron en el primer vuelo de astronautas de Boeing el 5 de junio.

Los pilotos de prueba tuvieron que intervenir para que la cápsula Starliner llegara a la estación espacial, ya que fallaron los propulsores y se produjo una fuga de helio.

La NASA dijo que los ingenieros todavía no entienden por qué fallaron los propulsores del Starliner; están previstas más pruebas durante el verano. Si los ingenieros consiguen resolver los problemas de los propulsores y las fugas, "Starliner estará listo para despegar", dijo Wilmore.

Es posible que la agencia espacial exija otro vuelo de prueba, con carga, antes de permitir que los astronautas suban a bordo. Esa repetición podría producirse a finales de año.

