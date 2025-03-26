Dónde será visible y a qué hora tendrá lugar el eclipse parcial de Sol de este fin de semana

Video Lo que debes saber sobre el eclipse solar parcial del 29 de marzo

🎶🎶Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba🎶🎶… pero antes ponte tus lentes especiales, ya que este fin de semana se producirá un eclipse parcial de sol en el hemisferio norte.

El eclipse será visible este sábado en partes de Norteamérica, así como Europa, África occidental, y el norte de Asia.

Para ver este fenómeno natural deberás levantarte temprano ya que, en gran parte del continente americano, incluido el noreste de Estados Unidos, el eclipse solar parcial ya estará en marcha durante el amanecer, explica la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) en su sitio web.

Será el primer eclipse solar desde el que se produjo en Norteamérica en abril de 2024.

Te dejamos todos los detalles para que puedas observar este acontecimiento.

¿Qué esperar del eclipse parcial solar?

El eclipse del 29 de marzo de 2025 será un eclipse solar parcial.

Esta vez, la Luna solo cubrirá como máximo el 90% del Sol en algunas latitudes septentrionales, como Gran Bretaña, Francia e Italia, convirtiendo los rayos solares en "luz fría", explicó a la AFP Florent Deleflie, astrónomo del Observatorio de París.

Este tipo de eclipse se produce cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra, pero el Sol, la Luna y la Tierra no están perfectamente alineados.

La Luna bloqueará solo una parte del Sol, haciendo que este aparezca como una media luna o como si le hubieran quitado un trozo.

La parte central de la sombra de la Luna, donde el Sol aparecería completamente bloqueado, pasa de largo de la Tierra, por lo que nadie podrá ver un eclipse solar total en esta ocasión.

A diferencia de un eclipse solar total, el Sol no queda completamente cubierto y no es seguro mirar al cielo sin protección en los ojos, por lo que los expertos dicen que hay que llevar gafas adecuadas todo el tiempo.

Los horarios de los estados en los que será visible el eclipse solar parcial

Estos son los horarios publicados por la NASA para ver el eclipse en determinadas ciudades. Todas las horas son locales.

El asterisco (*) indica que el eclipse comenzará antes del amanecer, por lo que la hora indicada es la del amanecer.

Recomendaciones para ver de manera segura el eclipse solar parcial

Las personas que quieran ver este fenómeno natural deberán tomar precauciones, ya que mirar directamente al Sol, durante un eclipse o no, puede provocar una pérdida irreversible de visión.

"Utilizar gafas especiales es una solución", afirma Deleflie.

Sin embargo, si las gafas no son nuevas , incluso un ligero defecto o "agujero microscópico" puede causar daños oculares, advirtió, y aconsejó a la gente que intentara observar un eclipse en un centro local de observación astronómica.

Allí "se puede comprobar con seguridad la precisión de la mecánica celeste y maravillarse con detalles interesantes de la superficie del Sol, como las manchas solares", dijo.

Asegúrate de conseguir tus lentes través de un museo de ciencias local o encargándolas por Internet a un vendedor autorizado en el sitio web de la Sociedad Astronómica Americana.

Los espectadores también pueden disfrutar del espectáculo de forma indirecta, por ejemplo haciendo un proyector estenopeico con materiales domésticos.

También se puede apreciar al levantar un colador ya que producirá un efecto similar. Mirar al suelo bajo la sombra de un árbol puede producir sombras de medialuna cuando la luz solar se filtra a través de ramas y hojas.

Compruebe las condiciones meteorológicas antes de salir a la calle. Lo mejor son los cielos despejados, lejos de edificios altos y de las luces de la ciudad, especialmente en América, donde el sol puede salir durante el eclipse.

Este último espectáculo celeste se producirá dos semanas después de que los observadores del cielo de gran parte del mundo se maravillaran con un raro eclipse lunar total, apodado "Luna de sangre".

