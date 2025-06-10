La extraña 'luna de fresa' que parecerá totalmente llena por dos noches seguidas y será la "más baja" en el cielo hasta 2043

Video De EEUU a Asia: así se vio la deslumbrante ‘superluna de fresa’ en todo el mundo

No una, sino dos noches seguidas podrás observar la 'luna de fresa': será la luna llena más baja en décadas y una que, según los astrónomos, no volverá a repetirse hasta 2043.

Esta fase es singular también en esta ocasión porque marca la última luna llena antes del solsticio de verano, lo que la convierte en la despedida estacional de la primavera.

PUBLICIDAD

Y como la Luna está a punto de llegar a su punto más alejado de la Tierra, aparecerá ligeramente más pequeña y tenue, lo que significa que también será una microluna.

Esto es lo que debes saber de esta ‘Strawberry Full Moon’ que “es una luna rica en significados, un recordatorio del cambio de las estaciones, y de antiguas tradiciones”, dice la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

¿Cuándo se podrá ver la 'luna llena de fresa'?

La ‘Strawberry moon’ o 'luna de fresa', aparecerá llena en el cielo durante dos noches, desde la noche del 10 de junio hasta la mañana del 12 de junio, según la NASA.

La luna estará en su punto máximo a las 3:44 am (hora del Este) del miércoles, según datos de EarthSky.

Sin embargo, desde la noche del martes 10 de junio será el mejor momento para ver el espectáculo, al salir durante el crepúsculo, recomienda el sitio web LiveScience.

¿Por qué recibe el nombre de ‘Strawberry moon’?

De acuerdo con la NASA, en la década de 1930, el Almanaque del Agricultor de Maine comenzó a publicar nombres "indios" para las lunas llenas y estos nombres son ahora ampliamente conocidos y utilizados.

“Este nombre de 'luna de fresa' ha sido utilizado por las tribus nativas algonquinas que viven en el noreste de Estados Unidos, así como por los pueblos ojibwe, dakota y lakota, para señalar la maduración de las fresas "de junio" que están listas para ser recolectadas”, dice el Almanaque.

PUBLICIDAD

Históricamente, los nombres de las lunas llenas o nuevas se utilizaban para seguir las estaciones.

A pesar de su nombre, la Luna no tendrá un aspecto rosado ni rojo.

¿Por qué este tipo de luna no se volverá a ver hasta 2043?

La 'luna de fresa' de junio es también la luna llena más baja del año vista desde el hemisferio norte.

Según EarthSky, esta 'luna de fresa' es la luna llena más baja desde 2006.

Este fenómeno, conocido como “gran estancamiento lunar”, hace que la salida y la puesta del satélite se produzcan en los puntos más extremos del norte y del sur y ocurre cada 18.6 años, por lo que no se repetirá hasta el año 2043.

¿Por qué la 'luna llena de fresa' será una microluna?

Aunque la luna de esta noche estará llena, podría verse un 14% más pequeña y un 30% más tenue, un fenómeno conocido como microluna.

Según la NASA, esto ocurre cuando el cuerpo celeste se encuentra en su punto más alejado de la Tierra.

¿Cómo puedo apreciar mejor la Strawberry Full Moon?

Las mejores prácticas para ver la Luna a simple vista consisten en darse "tiempo suficiente para que los ojos se ajusten y mirar con atención", según la NASA.

Pero la luna llena puede verse con mayor precisión con unos binoculares o un pequeño telescopio, que permiten observar muchas características diferentes del cuerpo celeste, como sus crestas montañosas y los lugares en los que ha quedado marcada por impactos de otros objetos celestes.

¿Qué otro acontecimiento astronómico se podrá apreciar estos días?

De acuerdo con la NASA, los observadores celestes podrán disfrutar de una vista privilegiada de dos planetas en estos días.

PUBLICIDAD

“Durante todo el mes de junio, Marte y Venus serán visibles en los cielos nocturnos. Marte podrá verse en el oeste un par de horas después de la puesta de Sol, mientras que Venus saldrá unas dos horas antes que el Sol y brillará bajo en el cielo oriental por la mañana”, dice una publicación en redes sociales de la NASA.

Mira también: