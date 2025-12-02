Se acerca la última superluna del año: te decimos cuándo y cómo podrás verla mejor esta semana

Video Así se vio la luna más grande y más brillante de 2025 en el mundo

El 2025 nos regala una última superluna del año y aún estás a tiempo de planear una escapada a la playa o al bosque para maravillarte con su enorme tamaño y brillo particular.

Esta ‘luna fría’ llena será la tercera y última del año, y se espera que orbite a 221,965 millas de la Tierra, de acuerdo con el Almanaque del Granjero.

Esto es todo lo que debes de saber para disfrutar de este espectáculo.

¿Cuándo se podrá ver la última superluna de 2025?

La última superluna del año será este jueves 4 de diciembre, y alcanzará su máxima iluminación a las 6:15 pm (hora del Este), según el Almanaque.

También aparecerá llena tanto el miércoles como el viernes por la noche.

Si el tiempo lo permite, este espectáculo visual será perfecto para tomar fotos o simplemente admirar un hermoso cielo otoñal al atardecer.

¿Por qué se le llama superluna?

La trayectoria que sigue la Luna al orbitar nuestro planeta no es un círculo perfecto. A veces, la Luna está un poco más cerca de la Tierra y parece ligeramente más grande de lo normal. Otras veces, está un poco más lejos y parece ligeramente más pequeña.

“Una superluna se produce cuando la Luna llena coincide con el punto más cercano de la Luna a la Tierra en su órbita elíptica, conocido como perigeo”, explica la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) en su sitio web.

Durante cada órbita de 27 días alrededor de la Tierra, "la Luna alcanza tanto su perigeo, a unos 363,300 km de la Tierra, como su punto más lejano, o apogeo, a unos 405,500 km de la Tierra", añade la agencia.

Esto hace que la Luna parezca hasta un 14% más grande y un 30% más brillante que la luna más tenue del año, según la NASA.

¿Por qué se llama ‘luna fría' a la luna llena de diciembre?

El término ‘luna fría’ tiene su origen en la tribu mohawk, que la bautizó así por las gélidas condiciones que se dan durante su aparición.

Según el Almanaque del Granjero, la tribu también la llamaba ‘luna de la larga noche’.

¿Cuándo fueron las otras superlunas de 2025?

Las superlunas ocurren varias veces al año en grupos, aprovechando el punto óptimo de la órbita elíptica de la Luna, y el evento del jueves por la noche es el último de tres consecutivos en 2025.

¿Cómo puedo observar mejor la superluna de diciembre de 2025?

No se necesita ningún equipo especial para observar la superluna, siempre que el cielo esté despejado.

Sin embargo, el cambio en el tamaño de la Luna puede ser difícil de apreciar a simple vista.

“La diferencia se nota más cuando se compara con otras imágenes u observaciones”, señaló a AP Shannon Schmoll, directora del Planetario Abrams de la Universidad Estatal de Míchigan, en un correo electrónico.

Sea superluna o no, la Luna también parece más grande cuando está cerca del horizonte debido a lo que se conoce como la “ilusión lunar”. Es un extraño truco visual que los expertos aún no pueden explicar.

“Cuando hay una superluna, ese efecto es un poco más llamativo”, dijo a AP el astrónomo William Alston, de la Universidad de Hertfordshire.

