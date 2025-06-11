Cuándo es el solsticio de verano y cuáles son los rituales en el mundo para darle la bienvenida a la estación

Video ¿Qué significa el solsticio de verano para la cultura chamánica? Ellos mismos lo explican

El verano ya está a la vuelta de la esquina, y además del "summer body" hay otras formas en las que puedes prepararte para darle la bienvenida a este cambio de estación durante el solsticio.

El día más largo (y la noche más corta) del año está cargado de rituales alrededor del mundo. En Islandia, el Sol ilumina su territorio durante la noche, permitiendo a las personas visitar los glaciares a medianoche.

PUBLICIDAD

Mientras que, en Suecia, las personas fabrican una cruz adornada con flores para celebrar el verano, cuando las plantas empiezan a crecer y el frío del invierno ha pasado.

Te contamos todo lo que debes saber del solsticio de verano y cómo debes prepararte para recibirlo.

¿Cuándo es el solsticio de verano en 2025?

Este 2025 el solsticio de verano para el hemisferio norte será el viernes 20 de junio a las 10:42 pm (hora del Este), de acuerdo con datos de EarthSky.

El momento del solsticio de junio puede cambiar con los años, ya que no se basa en una fecha u hora concretas del calendario.

“Todo depende de cuándo alcance el Sol su punto más septentrional desde el ecuador celeste. Por lo tanto, el solsticio no siempre ocurrirá el mismo día. Actualmente, oscila entre los días 20, 21 y 22 de junio”, explica el Almanaque de Agricultor en su sitio web.

El comienzo del verano en el hemisferio norte coincide con el comienzo del invierno en el hemisferio sur.

¿Qué es el solsticio de verano?

El solsticio de verano (del latín solstitium, que significa Sol quieto) o solsticio de junio es un fenómeno astronómico que se produce cuando el Sol alcanza su punto más alto en el cielo, marcando el inicio de la estación más cálida del año, explica en su sitio web la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

La posición del Sol durante el solsticio de verano, en su punto más alejado del ecuador, provoca que el hemisferio norte reciba más luz solar que en cualquier otro día del año.

PUBLICIDAD

“Este cambio de estación se debe a la inclinación de 23.5 grados del eje de la Tierra respecto a su órbita alrededor del Sol, lo que permite que la luz solar más directa llegue al hemisferio norte”, dice la NASA.

¿Por qué durante el solsticio de verano la noche es más corta?

El solsticio de verano es “el día más largo y la noche más corta del año para el 88% de la población de la Tierra que vive en el hemisferio norte”, explica Stephen Schneider, catedrático de Astronomía en UMass Amherst, en un artículo de The Conversation.

Por "día" más largo entendemos el periodo más largo de horas de luz solar. Esto se debe a que el día del solsticio de junio, el Sol alcanza su mayor elevación sobre el horizonte al mediodía y hace un arco más largo en el cielo, por lo que ese día habrá más horas de Sol. Este fenómeno se seguirá sintiendo por unos días más en el mes.

“Durante estos días, parece como si el Sol no se moviera del cielo, permaneciendo fijo hacia el norte. En invierno, ocurre algo similar, por lo que se llama solsticio de invierno, y ambos solsticios ocurren en junio y diciembre”, explica Julieta Fierro Gossman, investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México en un artículo de la Gaceta universitaria.

Si vives en el hemisferio norte, es posible que observes que los amaneceres ocurren más temprano y las puestas de sol son tardías, explicar EarthSky.

¿Cuánto durará el verano en 2025?

El verano en el hemisferio norte es la estación más larga del año, durará aproximadamente 93 días y 16 horas, y terminará el 22 de septiembre con el comienzo del otoño.

PUBLICIDAD

Durante el verano se pueden apreciar una gran cantidad de espectáculos celestes, como las lluvias de meteoros de las delta acuáridas, cuyo máximo punto se espera hacia el 31 de julio, y las populares perseidas, en su punto máximo el 12 de agosto, de acuerdo con la NASA.

Las lunas llenas de la estación tendrán lugar el 10 de julio, el 9 de agosto y el 7 de septiembre.

¿Cuáles son los rituales más representativos durante el solsticio de verano?

A lo largo de la historia, este acontecimiento celeste ha desempeñado un papel crucial en diversas civilizaciones, configurando sus calendarios, tradiciones y prácticas agrícolas.

“Los agricultores se basaban en el solsticio de junio para determinar cuándo plantar y cosechar los cultivos. La fecha del solsticio influyó en el desarrollo de muchos calendarios, como el antiguo calendario romano y el moderno calendario gregoriano”, explica la NASA.

En México es tradición visitar los sitios arqueológicos mesoamericanos más importantes, desde Teotihuacán hasta Chichen Itzá en el equinoccio de primavera, pero la tradición comienza a extenderse al solsticio de verano. Mientras que, en Puerto Rico, las personas nadan por la noche debido a que el mar está fresco, comenta Fierro.

En Rusia, personas vestidas con ropa tradicional de estilo aldeano celebran el solsticio de verano con danzas y cantos alrededor de una hoguera en el pueblo de Okunevo.



Quizá la celebración más conocida internacionalmente sea la que se realiza en torno al círculo de piedras del Stonehenge en Reino Unido, que se cree que fue utilizado como importante lugar religioso por los primeros británicos hace unos 4,000 años.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el sitio web English Heritage, es probable que los fieles realizaran rituales y ceremonias relacionados con el cambio de las estaciones, el Sol y el cielo.

Miles de personas viajan para un evento especial los días 20 y 21 de junio, cuando se permite a los visitantes permanecer en Stonehenge toda la noche, vigilando y observando la ruta del Sol.

Fiesteros se reúnen en el antiguo círculo de piedras de Stonehenge para celebrar el solsticio de verano, el día más largo del año, cerca de Salisbury, Inglaterra, el miércoles 21 de junio de 2023. (Foto AP/Kin Cheung, archivo) <br> Imagen Kin Cheung/AP

Para los que no puedan ir hasta Stonehenge, hay disponible una transmisión en directo en el canal de YouTube de English Heritage.

“Poco sabemos de los que construyeron Stonehenge, ni por qué se esforzaron tanto en construirlo, trasladando piedras de varias toneladas desde afloramientos rocosos situados a 140 millas de distancia”, dice Schneider.

“Todo ello para marcar el punto en el horizonte al que el sol vuelve cada año para descansar un rato antes de desplazarse de nuevo hacia el sur. Quizás ellos, como nosotros, celebraban esta señal del cambio de estación”, agrega.

Mira también: