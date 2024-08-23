Video ¿Por qué dos astronautas no pueden regresar a la Tierra? Hispano que trabajó para la NASA explica

La agencia espacial NASA realizará este sábado un anuncio sobre el futuro de los dos astronautas veteranos que permanecen varados desde junio en la Estación Espacial Internacional tras múltiples fallas en su nave.

De acuerdo con un comunicado, la agencia federal dará a conocer si la cápsula Starliner regresará con los astronautas Butch Wilmore y Suni Williams a bordo o no.

Ambos permanecen varados en la estación luego de que la cápsula logró el acoplamiento el 6 de junio, tras un viaje de ida plagado de fallas.

La cápsula, construida por la empresa aeronáutica Boeing, sufrió fallas en cinco de sus 28 propulsores y fugas de helio, necesario para presurizar las líneas de combustibles de los propulsores.

Ahora, la NASA informó que la decisión sobre el futuro de la cápsula y de los astronautas será tomada tras una reunión de preparación que será encabezada por directivos de la agencia y de Boeing.

“La NASA y Boeing han recopilado datos, tanto en el espacio como en tierra, sobre los sistemas de propulsión y helio de la nave espacial Starliner para comprender mejor los desafíos técnicos actuales”, se lee en el comunicado.

Luego de la reunión, la agencia ofrecerá una rueda de prensa para dar a conocer la decisión tomada sobre la estrategia que seguirán para hacer posible el regreso de los astronautas a la Tierra.

Plan de regreso de la cápsula ha sufrido múltiples retrasos

En un inicio, la NASA había programado el regreso de los astronautas a bordo de la cápsula el 18 de junio.

Luego, la agencia modificó la fecha de vuelta al 22 de junio, Posteriormente, volvió a cambiarla al 26 de junio.

A finales de junio, la NASA se limitó a informar que los astronautas podrían volver a principios de julio, sin definir un día en específico.

Desde que se registraron las fallas en la cápsula tripulada de prueba, que le costó más de $1,000 millones a la agencia espacial, expertos de la NASA han analizado cómo garantizar un viaje seguro de vuelta de los astronautas.

¿Qué opciones se plantean para el regreso de los astronautas varados?

Hasta ahora, Boeing ha insistido en que la misma nave Starliner que los llevó sería el mejor vehículo para su regreso como primera opción.

Sin embargo, entre las opciones barajadas para el retorno estaba también el envío de una cápsula de SpaceX, empresa que ya ha realizado viajes tripulados al espacio con éxito.

De hecho, la NASA había programado el lanzamiento de una cápsula de SpaceX para inicios de agosto Pero finalmente decidió retrasar el envío, ya que esa nave no podría atracar en la estación debido a que actualmente se encuentra acoplada la Starliner.

Por este motivo, la NASA analiza si devolverá la cápsula de Boeing a la Tierra sin Williams y Wilmore a bordo.

De optar por esta opción, los dos astronautas varados tendrían que esperar allí hasta el 25 de febrero, cuando concluya una misión de SpaceX que será lanzada en septiembre y que viajará con una tripulación de dos personas en lugar de cuatro.

De esta forma, habría espacio para Wilmore y Williams, quienes podrían regresar con ellos al finalizar esta misión.

Mientras la NASA define su futuro, los dos astronautas han colaborado con la Expedición 71 que ha estado en la estación desde marzo.

