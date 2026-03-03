planetas

Fenómeno astronómico se verá en el cielo el 8 de marzo 2026: ¿Qué pasará con Venus y Saturno?

La NASA compartió qué pasará en el cielo el próximo 8 de marzo de 2026; te contamos los detalles del fenómeno astronómico entre Venus y Saturno

Por:N+ Univision
El próximo 8 de marzo de 2026 no habrá un cielo nocturno convencional, debido a un evento astronómico entre Venus y Saturno, en N+ Univision te contamos qué pasará.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ( NASA, por sus siglas en inglés) unos días después de la Luna de Sangre de este 3 de marzo, se podrá apreciar otro evento celeste desde la perspectiva de la Tierra.

En esta fecha dos puntos brillantes iluminarán el cielo y serán visibles, serán Venus y Saturno protagonistas de una conjunción que hará que, desde la Tierra, parezcan estar casi uno junto al otro.

En el espacio, ambos planetas seguirán separado por millones de kilómetros, sin embargo, la perspectiva terrestre causará que se vean muy cerquita en el cielo.

Los planetas estarán separados por una distancia aproximada de un grado, que es más o menos el ancho de un dedo si se mantiene a la distancia del brazo extendido.
NASA.

¿Cómo observar la conjunción de planetas?

No será necesario telescopio, bastará con dirigir la mirada hacia el este antes del amanecer, en un lugar con poca contaminación lumínica y cielo despejado.

El momento perfecto para admirar los planetas es antes del amanecer; el espectáculo ocurrirá en los minutos previos a la salida del Sol. Quienes usen binoculares podrán apreciar mejor la separación entre ambos planetas, aunque a simple vista el efecto visual será suficiente para disfrutarlo.

Aunque los planetas parece que estarán muy cerca, según la NASA se encuentran a 1.600 millones de kilómetros de distancia, lo que equivale a mil millones de millas.

Relacionados:
planetasfenomenos astronomicosNoticias

