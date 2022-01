El telescopio espacial Webb se despliega totalmente, dos semanas después de salir de la Tierra

Se trata del proyecto Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer ( SPHEREx), que tiene tres objetivos: hallar evidencia del Big Bang para mapear el patrón resultante de todas las galaxias que provienen de la expansión, estudiar los tenues resplandores que dejan todas las galaxias del universo para comprender cómo se formaro y utilizar una nave espacial para buscar hielo de agua y moléculas orgánicas congeladas en el espacio.