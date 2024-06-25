China se convierte en el primer país en traer a la Tierra muestras de la cara oculta de la Luna

Video Así regresó la sonda china que por primera vez trae muestras de la cara oculta de la Luna

Tras 53 días de misión, la sonda china Chang'e-6 regresó este martes a la Tierra con las primeras muestras de la historia de la cara oculta de la Luna, un logro que permitirá conocer mejor la historia del satélite natural de nuestro planeta.

"A las 14:07 el módulo de regreso Chang'e-6 aterrizó" en una zona desértica de la región de Mongolia interior, en el norte de China, y "todo funciona con normalidad", indicó en un comunicado la agencia espacial china CNSA.

"Esto marca el éxito completo de la misión", y es sobre todo "el primer regreso a la Tierra de muestras de la cara oculta de la Luna", se felicitó la agencia.

La misión, marcada por una gran complejidad técnica, en particular en cuestiones de comunicación, es una de las más ambiciosas jamás ejecutadas por China en el espacio.

En los últimos años, China ha hecho varias misiones exitosas a la Luna y recopiló muestras de la cara visible con la sonda Chang'e 5.

Las primeras muestras de la cara oculta de la Luna

Los científicos chinos creen que las muestras recogidas incluirán roca volcánica de 2.5 millones de años y otros materiales que los expertos esperan ayuden a responder preguntas sobre las diferencias geográficas de los dos lados de la Luna.

Aunque misiones estadounidenses y soviéticas anteriores han tomado muestras del lado más cercano de la Luna, la misión china es la primera que ha recogido y traído de vuelta muestras del lado más alejado, la que no se ve desde la Tierra, de la que sabemos que tiene montañas y cráteres de impactos, a diferencia de las extensiones relativamente llanas visibles desde la Tierra.

La sonda hizo perforaciones, además de recoger rocas desde la superficie.

Se espera que las muestras “respondan una de las preguntas científicas más fundamentales en la investigación científica lunar: ¿qué actividad geológica es responsable de las diferencias entre los dos lados?”, explicó Zongyu Yue, geólogo de la Academia China de Ciencias, en un comunicado en Innovation Monday, una revista publicada en colaboración con la Academia China de Ciencias.

Los expertos también confían en que la sonda traiga material con trazas de impactos de meteoritos en la Luna ocurridos en el pasado.

Cómo fue la recolección de muestras de la cara oculta de la Luna

La cápsula bajó lentamente gracias a un paracaídas, antes de tocar la superficie y aparecer junto a una bandera china plantada a su costado, según imágenes difundidas por la televisión estatal CCTV.

La sonda fue lanzada el 3 de mayo al espacio desde el centro de lanzamiento de Wenchang, en la provincia sureña de Hainan. Alrededor de un mes más tarde se posó en la cuenca del Polo Sur-Aitken, uno de los mayores cráteres de impacto conocidos del sistema solar, situado en la cara oculta de la Luna.

El 4 de junio la sonda despegó con éxito de la Luna con las muestras tomadas.

El dispositivo empleó dos métodos de recolección: un taladro para extraer muestras bajo la superficie y un brazo robótico para tomar más material, esta vez sobre la superficie. Igualmente, tomó fotografías de la superficie lunar y plantó una bandera china.

La rivalidad de las potencias en la carrera espacial

China ha desarrollado considerablemente sus programas espaciales desde hace unas tres décadas, inyectando miles de millones de dólares en el sector para alcanzar a Estados Unidos, Rusia y Europa.

El país asiático colocó en 2019 un aparato en la cara oculta de la Luna, en lo que fue entonces una primicia mundial. En 2020, trajo muestras de la cara visible de la Luna y completó su sistema Beidou de navegación satelital.

En 2021, el gigante asiático hizo llegar igualmente un pequeño robot a Marte.

China espera lanzar su primera misión tripulada a la Luna para 2030, y prevé construir una base lunar.

Estados Unidos está enfrascado en una rivalidad abierta con China en materia de programas lunares. Washington prevé enviar astronautas a la Luna para 2026 con su misión Artemis 3.



