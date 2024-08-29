Cambiar Ciudad
Space X

Autoridades aeronáuticas de EEUU suspenden lanzamientos de SpaceX tras incendio de cohete

Los lanzamientos de SpaceX han sido detenidos, por el momento, luego de que un cohete propulsor se incendiara el miércoles durante su aterrizaje.

Por:
Univision y AFP
Video La Estación Espacial Internacional será destruida: SpaceX será la encargada de su regreso seguro

El cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX se mantendrá en tierra mientras la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) investiga por qué su propulsor de primera fase volcó y explotó mientras intentaba aterrizar tras su último lanzamiento, anunció esa agencia el miércoles.

" Se inició una investigación destinada a mejorar aún más la seguridad pública, determinar la causa que originó el incidente e identificar acciones correctivas para evitar que vuelva a suceder", señaló la FAA.

PUBLICIDAD

"El regreso del cohete Falcon 9 a volar depende de que la FAA determine que cualquier sistema, proceso o procedimiento relacionado con la anomalía no afecta la seguridad pública", agregó el organismo.

Video El cohete Falcon 9 de SpaceX generó una explosión sónica en su aterrizaje: este es el porqué

Más sobre Space X

Los astronautas de la cápsula Starliner dicen que volverían al espacio a pesar de las fallas que los mantuvieron meses allá
2 mins

Los astronautas de la cápsula Starliner dicen que volverían al espacio a pesar de las fallas que los mantuvieron meses allá

Ciencia
SpaceX lanza la histórica misión Polaris Dawn para hacer la primera caminata espacial privada
2 mins

SpaceX lanza la histórica misión Polaris Dawn para hacer la primera caminata espacial privada

Ciencia
SpaceX vuelve a aplazar el lanzamiento de la misión Polaris Dawn, la primera caminata espacial privada
3 mins

SpaceX vuelve a aplazar el lanzamiento de la misión Polaris Dawn, la primera caminata espacial privada

Ciencia
La Starship de SpaceX explota pocos minutos después de despegar en su primer vuelo de prueba
4 mins

La Starship de SpaceX explota pocos minutos después de despegar en su primer vuelo de prueba

Ciencia
Un problema técnico obliga a posponer el lanzamiento de Starship, el cohete más grande y potente de la historia
3 mins

Un problema técnico obliga a posponer el lanzamiento de Starship, el cohete más grande y potente de la historia

Ciencia
Starship: el cohete más potente de la historia tiene su primera prueba de fuego este lunes
6 mins

Starship: el cohete más potente de la historia tiene su primera prueba de fuego este lunes

Ciencia


La rara e inesperada falla del Falcon 9 se produjo después de que el cohete pusiera en órbita el último lote de 21 satélites proveedores de internet Starlink durante un lanzamiento efectuado a primera hora de la mañana.

El Falcon 9 explotó en el momento de aterrizar

Una transmisión en la web de la compañía del magnate Elon Musk mostró la primera fase del aparato, que normalmente enciende sus propulsores para lograr un aterrizaje vertical preciso, en momentos en que se inclinaba y explotaba en cuanto descendía sobre un dron en la costa del estado de Florida (sureste).

Aunque el aterrizaje del propulsor es un objetivo secundario y no hubo vidas ni propiedades públicas en riesgo, la reutilización de todo el sistema del cohete es crucial para el modelo de negocios de SpaceX.

Con este incidente, se rompió una racha de más de tres años con cientos de aterrizajes exitosos de propulsores.

Video La NASA presenta el nuevo diseño de sus trajes espaciales: conoce las novedades y cuál es su precio

Falcon 9 es el caballo de batalla de la flota espacial de SpaceX, en el que confían el gobierno estadounidense y la industria privada para poner en órbita satélites y astronautas.

La última vez que el cohete estuvo en tierra fue durante aproximadamente dos semanas en julio, cuando el motor de segunda etapa registró una anomalía que le impidió desplegar otro conjunto de satélites Starlink a la altitud correcta, lo que provocó que se quemaran al reingresar a la atmósfera de la Tierra.

PUBLICIDAD

Este nuevo revés podría retrasar el próximo intento de lanzamiento programado de la Polaris Dawn, una misión orbital de varios días organizada y financiada por el empresario multimillonario Jared Isaacman, la cual tiene como objetivo realizar las primeras caminatas espaciales por parte de una tripulación enteramente civil.

Relacionados:
Space XExploración EspacialCiencia y TecnologíaAstronautasElon MuskElon Musk

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD