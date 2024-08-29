Autoridades aeronáuticas de EEUU suspenden lanzamientos de SpaceX tras incendio de cohete

Video La Estación Espacial Internacional será destruida: SpaceX será la encargada de su regreso seguro

El cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX se mantendrá en tierra mientras la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) investiga por qué su propulsor de primera fase volcó y explotó mientras intentaba aterrizar tras su último lanzamiento, anunció esa agencia el miércoles.

" Se inició una investigación destinada a mejorar aún más la seguridad pública, determinar la causa que originó el incidente e identificar acciones correctivas para evitar que vuelva a suceder", señaló la FAA.

"El regreso del cohete Falcon 9 a volar depende de que la FAA determine que cualquier sistema, proceso o procedimiento relacionado con la anomalía no afecta la seguridad pública", agregó el organismo.

La rara e inesperada falla del Falcon 9 se produjo después de que el cohete pusiera en órbita el último lote de 21 satélites proveedores de internet Starlink durante un lanzamiento efectuado a primera hora de la mañana.

El Falcon 9 explotó en el momento de aterrizar

Una transmisión en la web de la compañía del magnate Elon Musk mostró la primera fase del aparato, que normalmente enciende sus propulsores para lograr un aterrizaje vertical preciso, en momentos en que se inclinaba y explotaba en cuanto descendía sobre un dron en la costa del estado de Florida (sureste).

Aunque el aterrizaje del propulsor es un objetivo secundario y no hubo vidas ni propiedades públicas en riesgo, la reutilización de todo el sistema del cohete es crucial para el modelo de negocios de SpaceX.

Con este incidente, se rompió una racha de más de tres años con cientos de aterrizajes exitosos de propulsores.

Falcon 9 es el caballo de batalla de la flota espacial de SpaceX, en el que confían el gobierno estadounidense y la industria privada para poner en órbita satélites y astronautas.

La última vez que el cohete estuvo en tierra fue durante aproximadamente dos semanas en julio, cuando el motor de segunda etapa registró una anomalía que le impidió desplegar otro conjunto de satélites Starlink a la altitud correcta, lo que provocó que se quemaran al reingresar a la atmósfera de la Tierra.

