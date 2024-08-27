SpaceX vuelve a aplazar el lanzamiento de la misión Polaris Dawn, la primera caminata espacial privada

Video La Estación Espacial Internacional será destruida: SpaceX será la encargada de su regreso seguro

SpaceX aplazó una vez más el lanzamiento de una desafiante expedición orbital que podría marcar un nuevo hito en la exploración del espacio al incluir la primera caminata espacial de una misión privada.

La misión Polaris Dawn, organizada por el multimillonario estadounidense Jared Isaacman, tenía previsto primero despegar a las 3:38 am del martes desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, pero el lanzamiento fue aplazado para la madrugada del miércoles debido a una fuga de helio.

Sin embargo, el martes la compañía anunció que volvían a retrasar el lanzamiento, esta vez "debido al clima desfavorable pronosticado en las áreas de amerizaje de la Dragon frente a la costa de Florida".

"Ahora estamos suspendiendo las oportunidades de lanzamiento del Falcon 9 de Polaris Dawn de esta noche y mañana. Los equipos seguirán monitoreando el clima para condiciones favorables de lanzamiento y regreso", escribió la compañía en la red social X, que también pertenece a Elon Musk, el dueño de SpaceX.

La misión Polaris Dawn, que irá en un una cápsula Dragon de Space X impulsada por un cohete Falcon 9, también de la compañía, espera alcanzar en su primer día de vuelo unas 870 millas de altitud, la mayor distancia alcanzada por una misión tripulada en casi medio siglo, desde las misiones lunares Apolo.

La cápsula empezará a viajar por su cuenta unos 12 minutos después del despegue, y a lo largo de sus cinco días de vuelo, mantendrá una trayectoria elíptica.

La primera caminata espacial privada de la historia

Se trata de la primera de las tres misiones que el multimillonario Jared Isaacman compró a SpaceX en 2022 para su Programa Polaris, a un monto no revelado.

Isaacman, al mando de la misión, guiará a los miembros del equipo hacia su objetivo principal: la primera caminata espacial no gubernamental de la historia, que estará equipada con los nuevos trajes desarrollados por SpaceX para uso extravehicular, denominados EVA.



"Esta será una misión super emocionante", afirmó el magnate, director ejecutivo y fundador de la compañía SpaceX, Elon Musk.

Durante la caminata espacial, prevista para el tercer día de la misión, la tripulación usará los EVA de última generación, equipados con pantallas frontales, cámaras en el casco y sistemas avanzados de movilidad conjunta para salir de la nave espacial de dos en dos. Cada uno pasará de 15 a 20 minutos en el espacio.

¿Quiénes son los tripulantes de la Polaris Down?

Junto a Isaacman, componen la tripulación el piloto Scott Poteet, un teniente coronel retirado de la fuerza aérea estadounidense; Sarah Gillis, ingeniera especialista de operaciones espaciales en SpaceX; y la médica Anna Menon, también ingeniera de operaciones espaciales de la empresa.

La tripulación de Polaris Dawn también hará cerca de 40 experimentos para conocer más sobre el comportamiento de la salud humana en los viajes espaciales de larga duración.

Los tripulantes han estado bajo entrenamiento por más de dos años para la histórica misión con cientos de horas en simuladores, sesiones de paracaidismo, en cámaras centrífugas, buceo, e incluso subiendo a la cima de un volcán en Ecuador.

Con información de AFP y EFE.



