Despegó módulo privado de exploración rumbo a la Luna

Video Peregrine vuelve a la Tierra: ¿es peligrosa la caída del módulo que fracasó en su misión a la Luna?

Otra empresa privada estadounidense inició un esfuerzo para llegar a la Luna el jueves, con un nuevo lanzamiento un mes después de que un módulo de aterrizaje lunar rival no dio en el blanco en su intento por llegar al satélite natural y se estrelló.

La NASA, el patrocinador principal de la misión con experimentos a bordo, espera que se logre un alunizaje exitoso la próxima semana como parte de su impulso a una economía de la exploración lunar.

El cohete despegó en medio de la noche

El cohete Falcon de SpaceX despegó en medio de la noche desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, enviando el módulo de aterrizaje lunar de Intuitive Machines en su camino hacia la Luna, a 230,000 millas de distancia.

El módulo de aterrizaje lucía como una impresionante estrella de seis puntas (cada punta era una pata) cuando se separó con éxito de la parte superior del Falcon 9 y se alejó hacia el vacío negro dejando atrás el azul planeta Tierra.

Si todo va bien, el intento de aterrizaje se tendrá lugar el 22 de febrero, después de un día en órbita lunar.

Sólo cinco países (Estados Unidos, Rusia, China, India y Japón) han logrado un alunizaje y hasta el momento ninguna empresa privada lo ha logrado aún. Estados Unidos no ha regresado a la superficie de la Luna desde que terminó el programa Apolo hace más de cinco décadas.

"Ha habido muchas noches sin dormir preparándonos para esto", dijo el cofundador y director ejecutivo de Intuitive Machines, Steve Altemus, antes del vuelo.

La compañía con sede en Houston pretende colocar su módulo de aterrizaje de seis patas y 14 pies de altura a sólo 186 millas del polo sur de la Luna, equivalente a aterrizar dentro de la Antártida en la Tierra.

Esta región, llena de cráteres y acantilados traicioneros, es potencialmente rica en agua congelada y es donde la NASA planea llevar astronautas a finales de esta década. La agencia espacial dijo que los seis experimentos de navegación y tecnología dentro del módulo de aterrizaje de Intuitive ayudarán a allanar el camino.

El módulo lunar Peregrine de Astrobotic Technology, el primer intento de la NASA de una misión comercial de exploración lunar, tuvo problemas poco después del despegue a principios de enero.

Una rotura del tanque de combustible causó una fuga masiva hizo que la nave espacial pasara por alto la luna y regresara a través de la atmósfera 10 días después del lanzamiento, rompiéndose y quemándose sobre el Pacífico.

Intentos fallidos recientes

Otros llegaron a la luna antes de destruirse.

El módulo de aterrizaje de una organización israelí sin fines de lucro se estrelló en 2019, mientras que el año pasado, una empresa de Tokio vio cómo su módulo de aterrizaje se estrellaba contra la luna, al igual que ocurrió un esfuerzo de Rusia tiempo después.

Sólo Estados Unidos ha enviado astronautas a la luna; Gene Cernan y Harrison Schmitt del Apolo 17 cerraron el programa en diciembre de 1972. Eso fue todo para los alunizajes estadounidenses hasta el breve intento de Astrobotic el mes pasado.

Intuitive Machines apodó a su módulo de aterrizaje en honor al héroe de Homero en “La Odisea”.

“Buena suerte, Odysseus. Ahora hagamos historia", dijo Trent Martin, vicepresidente de sistemas espaciales de Intuitive Machines.

La NASA está pagando a Intuitive Machines $118 millones para llevar su último conjunto de experimentos a la luna. La compañía también consiguió sus propios clientes, incluido Columbia Sportswear, que está probando una tela metálica para chaquetas como aislante térmico en el módulo de aterrizaje, y el escultor Jeff Koons, que está enviando figuras lunares de 125 pulgadas de tamaño en un cubo transparente.

El módulo de aterrizaje también lleva la Eaglecam de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, que tomará fotografías del módulo de aterrizaje durante el descenso.

La nave espacial dejará de operar después de una semana en la superficie.