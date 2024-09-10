Cambiar Ciudad
Space X

SpaceX lanza la histórica misión Polaris Dawn para hacer la primera caminata espacial privada

La misión Polaris Dawn, organizada por el multimillonario estadounidense Jared Isaacman, busca realizar la primera caminata espacial de una misión privada.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video La Estación Espacial Internacional será destruida: SpaceX será la encargada de su regreso seguro

Space X lanzó en la mañana de este martes la misión tripulada Polaris Dawn, que tiene previsto realizar esta semana la primera caminata espacial privada además de alcanzar la mayor altura en más de 50 años, que triplicará la de la Estación Espacial Internacional (EEI).

El lanzamiento de la nave, propulsada por un cohete Falcon 9, se produjo a las 5:23 hora del Este desde el Centro Espacial Kennedy, en el centro de Florida, casi dos horas más tarde de lo previsto inicialmente, debido a unas condiciones meteorológicas desfavorables.

PUBLICIDAD

La nave de la compañía de Elon Musk partió comandada por el multimillonario Jared Isaacman, acompañado del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU Scott Poteet, y las ingenieras de SpaceX Sarah Gillis y Anna Menon, que ejercerán de especialista y oficial médica de vuelo, respectivamente.

Si todo sale como ha sido planeado, los cuatro astronautas permanecerán en órbita durante cinco días y probarán nuevos trajes espaciales que permitirán una mayor movilidad.

Más sobre Space X

Los astronautas de la cápsula Starliner dicen que volverían al espacio a pesar de las fallas que los mantuvieron meses allá
2 mins

Los astronautas de la cápsula Starliner dicen que volverían al espacio a pesar de las fallas que los mantuvieron meses allá

Ciencia
Autoridades aeronáuticas de EEUU suspenden lanzamientos de SpaceX tras incendio de cohete
2 mins

Autoridades aeronáuticas de EEUU suspenden lanzamientos de SpaceX tras incendio de cohete

Ciencia
SpaceX vuelve a aplazar el lanzamiento de la misión Polaris Dawn, la primera caminata espacial privada
3 mins

SpaceX vuelve a aplazar el lanzamiento de la misión Polaris Dawn, la primera caminata espacial privada

Ciencia
La Starship de SpaceX explota pocos minutos después de despegar en su primer vuelo de prueba
4 mins

La Starship de SpaceX explota pocos minutos después de despegar en su primer vuelo de prueba

Ciencia
Un problema técnico obliga a posponer el lanzamiento de Starship, el cohete más grande y potente de la historia
3 mins

Un problema técnico obliga a posponer el lanzamiento de Starship, el cohete más grande y potente de la historia

Ciencia
Starship: el cohete más potente de la historia tiene su primera prueba de fuego este lunes
6 mins

Starship: el cohete más potente de la historia tiene su primera prueba de fuego este lunes

Ciencia

Una vez puestos en órbita, los cuatro astronautas alcanzarán este martes una altitud máxima de alrededor de 870 millas, la más lejana desde el fin del programa Apolo de la NASA en 1972.

Así será la primera caminata espacial de un ciudadano privado

Isaacman y Gillis participarán durante el tercer día de la misión en la histórica caminata espacial. Será la primera vez que ciudadanos privados realicen una de las partes más arriesgadas de los vuelos espaciales, hasta ahora de ámbito exclusivo de los astronautas profesionales y que se realizan de manera rutinaria en la Estación Espacial Internacional (EEI).

El plan es pasar 10 horas a 435 millas de la Tierra, zona llena de radiación extrema y plagada de escombros, antes de reducir a la mitad la órbita. Los cuatro usarán los trajes espaciales de SpaceX porque toda la cápsula Dragon estará despresurizada durante las dos horas de caminata.

Isaacman y Sarah Gillis de SpaceX se turnarán para salir brevemente de la escotilla. Probarán sus trajes girando sus cuerpos. Ambos siempre tendrán una mano o un pie tocando la cápsula o la estructura de soporte adjunta que se asemeja a la parte superior de una escalera de piscina.

PUBLICIDAD

El piloto Scott 'Kidd' Poteet y Anna Menon, de SpaceX, supervisarán todo desde el interior.

La misión termina el sexto día en el mar, frente a las costas de Florida.

Con información de AP y EFE.

Mira también:

Video La NASA presenta el nuevo diseño de sus trajes espaciales: conoce las novedades y cuál es su precio
Relacionados:
Space XExploración EspacialCiencia y Tecnología

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD