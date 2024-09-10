SpaceX lanza la histórica misión Polaris Dawn para hacer la primera caminata espacial privada

Video La Estación Espacial Internacional será destruida: SpaceX será la encargada de su regreso seguro

Space X lanzó en la mañana de este martes la misión tripulada Polaris Dawn, que tiene previsto realizar esta semana la primera caminata espacial privada además de alcanzar la mayor altura en más de 50 años, que triplicará la de la Estación Espacial Internacional (EEI).

El lanzamiento de la nave, propulsada por un cohete Falcon 9, se produjo a las 5:23 hora del Este desde el Centro Espacial Kennedy, en el centro de Florida, casi dos horas más tarde de lo previsto inicialmente, debido a unas condiciones meteorológicas desfavorables.

La nave de la compañía de Elon Musk partió comandada por el multimillonario Jared Isaacman, acompañado del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU Scott Poteet, y las ingenieras de SpaceX Sarah Gillis y Anna Menon, que ejercerán de especialista y oficial médica de vuelo, respectivamente.

Si todo sale como ha sido planeado, los cuatro astronautas permanecerán en órbita durante cinco días y probarán nuevos trajes espaciales que permitirán una mayor movilidad.

Una vez puestos en órbita, los cuatro astronautas alcanzarán este martes una altitud máxima de alrededor de 870 millas, la más lejana desde el fin del programa Apolo de la NASA en 1972.

Así será la primera caminata espacial de un ciudadano privado

Isaacman y Gillis participarán durante el tercer día de la misión en la histórica caminata espacial. Será la primera vez que ciudadanos privados realicen una de las partes más arriesgadas de los vuelos espaciales, hasta ahora de ámbito exclusivo de los astronautas profesionales y que se realizan de manera rutinaria en la Estación Espacial Internacional (EEI).

El plan es pasar 10 horas a 435 millas de la Tierra, zona llena de radiación extrema y plagada de escombros, antes de reducir a la mitad la órbita. Los cuatro usarán los trajes espaciales de SpaceX porque toda la cápsula Dragon estará despresurizada durante las dos horas de caminata.

Isaacman y Sarah Gillis de SpaceX se turnarán para salir brevemente de la escotilla. Probarán sus trajes girando sus cuerpos. Ambos siempre tendrán una mano o un pie tocando la cápsula o la estructura de soporte adjunta que se asemeja a la parte superior de una escalera de piscina.

El piloto Scott 'Kidd' Poteet y Anna Menon, de SpaceX, supervisarán todo desde el interior.

La misión termina el sexto día en el mar, frente a las costas de Florida.

Con información de AP y EFE.

