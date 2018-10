Brazos con dolor persistente

La extirpación de grandes cantidades de ganglios linfáticos, someterse a cirugías muy invasivas y tener sobrepeso u obesidad son factores que aumentan el riesgo de sufrir más efectos secundarios posteriores, como el linfedema. El problema con estos factores de riesgo es que no existe un número mágico: no hay una cantidad exacta de ganglios linfáticos, ni un peso concreto que nos diga nada. De hecho, no todas las mujeres que se someten a una cirugía agresiva acaban desarrollando un linfedema, pero incluso las mujeres que se someten a una tumorectomía, la cirugía menos invasiva, pueden desarrollarlo.