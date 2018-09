Hasta ese post inicial no había especificado qué tipo de cáncer se trataba, pero el apoyo que recibió tras haberse atrevido a hablar abiertamente sobre su salud la hizo sentir “liberada”, tal y como contó en una segunda publicación donde se sinceró aún más.

“Cómo o por qué este simple acto de pronunciar las palabras cáncer y pérdida de cabello me dieron un impulso tan poderoso no lo sé, pero agradezco a Dios o quien sea que me haya motivado a exponerme a mí misma”, escribió.