Si tienes 45 años o más puede que sea hora de que te hagas un examen de colon . La Asociación Estadounidense de Cáncer acaba de actualizar los lineamientos para el despistaje de este tipo de cáncer y sugirió que las revisiones periódicas en personas con factores de riesgo comiencen a esta edad, y no a los 50 años como recomendaban anteriormente .

El motivo: un aumento en el índice de cáncer colon rectal en adultos jóvenes, tal y como explicaron este miércoles en la publicación Cancer Journal for Clinics .

Exámenes menos invasivos

No todos los despistajes para el cáncer de colon son tan invasivos, ni costosos como la colonoscopia. Hay seis opciones en total cuya frecuencia varía y que incluyen algunas tan simples como pruebas de heces que se hace en casa y costaría unos 30 dólares, dependiendo del plan de seguro que se tenga, explicaron voceros de la Asociación Estadounidense de Cáncer. El médico podrá determinar qué examen conviene más a cada paciente.

Algunos organismos como la US Preventive Services Task Force, todavía recomiendan que el despistaje para este tipo de cáncer comience a los 50 años de edad. No se sabe si esta y otras organizaciones seguirán los pasos de la Asociación Americana de Cáncer en los próximos meses.

De lo que no cabe duda es del aumento de la incidencia de este tipo de cáncer en menores de 55 años a partir del año 2000, luego de que hubiera descendido dramáticamente desde la década de los 70. Varios estudios así lo demuestran. Aunque todavía no se sabe a ciencia cierta el porqué de este incremento, se cree que la obesidad y el aumento de consumo de alimentos procesados han influido.

Realizar estos despistajes no sólo permitiría un diagnóstico temprano del cáncer sino incluso la opción de prevenirlo. “No es sólo que puedes detectar a la gente joven con cáncer, sino que puedes detectar a esa persona joven que tiene un simple pólipo que puede ser removido durante la colonoscopia y así esa persona no desarrollará el cáncer. Es preventivo, no sólo una herramienta de diagnóstico”, explicó a CNN Nilofer Saba Azad, profesor de oncología de Johns Hopkins Medicine en Baltimore.