Los hispanos pierden el español: por qué es bueno que los hijos hablen dos idiomas

My name is Celia/Me llamo Celia The life of Celia Cruz/La vida de Celia Cruz por Mónica Brown



Del afamado duo autor/ilustrador de Tito Puente Rey del Mambo, llega Me llamo Celia. De la mano de las ilustraciones de Rafael López, los niños viajan con Celia Cruz de Cuba a Nueva York y Miami viviendo el nacimiento de la salsa. Una muy divertida y pintoresca introducción a ciertos aspectos de la cultura hispana.

Foto: Rafael López via Rafael Lopez blogspot | Univision

0 Compartir