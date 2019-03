El atacante de las mezquitas en Nueva Zelanda compró las armas por internet

" No percibimos nada fuera de lo común sobre este poseedor de una licencia de armas", dijo Tipple en una rueda de prensa en Christchurch.

No obstante, Tipple añadió que el arma semiautomática de tipo militar (MSSA) que se ve en los videos retransmitidos en directo por el atacante en el momento de los hechos no procede de su tienda.

"No le vendimos el rifle usado en el incidente. Vi el video, vi el rifle y estoy seguro de dónde viene, si tiene el número de serie que me imagino, y no es de ninguna tienda afiliada a Gun City", aseguró el comerciante.