"Uno de los días más oscuros de Nueva Zelanda": tiroteos en dos mezquitas dejan al menos 40 muertos

"Esto sólo puede describirse como un ataque terrorista", dijo Ardern al cabo de tres horas de haberse producido el ataque en las mezquitas de Masjid Al Noor y the Linwood Masjid cuando ambos recientos estaban repletos, en el día más importante de rezos musulmanes.

"Cuatro personas están bajo custodia, tres hombres y una mujer. No nos consta que haya más implicadas pero no podemos asumir que no haya más", dijo el comisionado de policía Mike Bush, quien añadió que fueron hallados dispositivos explosivos en los vehículos que esos sospechosos utilizaban.