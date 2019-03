La retorcida mente del supremacista acusado de la masacre en Nueva Zelanda

Usa el sarcasmo. Saca a colación chistes racistas y redacta respuestas, más cínicas que provocadoras, pensadas para agradar a la prensa según consta en reflexiones inmediatas que también forman parte del escrito. Aunque espera no morir en el ataque para poder seguir difundiendo su discurso de odio, sabe que este formato ayudará al objetivo en caso de que no consiga salir vivo.

Sin embargo, sabe también que en este mundo regido por la globalización cibernética, sus abominables actos le darán una audiencia añadida y se ha preparado para ‘complacerla’ este viernes, cuando los atónitos ojos del mundo estén puestos sobre él. Después de que vaya a un par de mezquitas a vaciar los cartuchos de sus armas sobre el mayor número de inmigrantes posible mientras éstos no hacen otra cosa que reunirse a orar.

Las redes sociales, trampolín de la propaganda supremacista

Aunque Tarrant se ha preparado para dar gusto a los medios, no pierde de vista que una gran fracción del mundo ya no acude a ellos para informarse, sino a las redes sociales. Así que prepara una entrega especial para quienes se conectan con el mundo a través de Facebook y Twitter: ellos recibirán antes que los medios su manifiesto y tendrán en exclusiva, gracias a la cámara de video que el homicida se ha puesto en el casco, la transmisión en vivo de la masacre que ha planeado.

El tal manifiesto es un grito de guerra dirigido a los grupos supremacistas, pero es accesible para cualquiera a través de estas redes sociales que no pasan por el filtro de los medios tradicionales.

Lejos de los remordimientos, este racista radical sin mayores antecedentes penales que algunas multas de tráfico, intenta viralizar un contenido perpetrado para convencer a más humanos de que no cabemos todos en el mismo mundo.

El supremacismo blanco está en alza

El gran problema es que el discurso de odio racista no solo se expande en Internet con viralidad avorazada en una biósfera sin fronteras.

Mientras tanto, en Estados Unidos las políticas antiinmigrantes y los comentarios racistas de Donald Trump, han integrado a la conversación política la disertación supremacista y cada vez es menos raro que alguna voz afín a esas ideas use los micrófonos de un medio tradicional de gran alcance para hacer eco a la disconformidad de quienes piensan que no todos somos iguales ni merecemos las mismas oportunidades.

Esto claramente no escapa al plan de Tarrant, que planeó su atrocidad con el foco puesto en la audiencia estadounidense dividida políticamente para iniciar lo que llama una guerra civil étnica que tendría por objetivo evitar el dominio de musulmanes y no blancos sobre la sociedad occidental. Para ello es indispensable, dice, terminar con la inmigración masiva, deportar a todo aquel que no sea blanco.