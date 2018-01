El 'fin del mundo' duró 38 minutos en Hawaii. Así lo vivieron los testigos

El impacto de un misil en las islas de Hawaii sólo puede imaginarse como el fin del mundo. Así lo vivieron residentes y turistas hawaianos el sábado cuando recibieron este mensaje: "Amenaza de misil balístico hacia Hawaii. Busque refugio inmediatamente. Esto no es un simulacro". Eran las 8:07 de la mañana.

Hawaii ha estado en alerta emocional desde que comenzaron los simulacros mensuales de ataques aéreos. El ruido de las sirenas ha comenzado desde que el presidente Trump y Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, comenzaron a intercambiar amenazas nucleares.

Hawaii está a unas 4,600 millas de Pyongyang, la capital de Corea del Norte. Las estimaciones varían, pero el tiempo de vuelo de un misil probablemente sea de alrededor de 37 minutos. Los 1.4 millones de residentes de las islas recibirían un aviso sólo 20 minutos antes de que golpeara.

El tiempo transcurrido el sábado entre la alerta y el mensaje que la desmentía, fue de pánico y miedo para los residentes de las islas, quienes se debatían entre la incredulidad y el posible apocalipsis. “Desperté con diez minutos para morir” contó el actor Jim Carrey en su cuenta de Twitter.





Los testigos describieron el caos: la gente se metía debajo de las mesas en los cafés, en los sótanos de sus casa, dentro de las alcantarillas. Otros grupos eran conducidos a los hangares militares, se acurrucaban alrededor de los televisores para ver las noticias o mirar Twitter. Muchos recolectaron suministros frenéticamente, se abrazaban llorando y llamaron - y mandaron mensajes de texto- a sus seres queridos para decirles adiós.

A las 8 y 42 minutos, el gobierno de Hawaii aclaró que se trataba de un error: "No hay amenaza o peligro de misiles para el estado de Hawaii. Repetimos. Falsa alarma." El gobernador David Ige dijo a CNN: "Un empleado presionó el botón equivocado". La indignación ante este segundo mensaje fue generalizada, y los funcionarios prometieron llegar al fondo de cómo se cometió un error de tal magnitud.



Así vivieron algunos testigos estos 38 minutos.





No quiero morir en Hawaii



Jocelyn Azbell acababa de despertarse en su hotel de Maui cuando fue llevada de manera apresurada al sótano del lugar para refugiarse.

"Pensaba, 'Dios mío, ¿vamos a morir? ¿Es realmente un misil (dirigido) hacia nosotros, o es solo una prueba?'", le dijo la piloto de 24 años a CNN. "Realmente no sabíamos".

Minutos antes, ella había recibido una alerta fatídica en su teléfono.

Azbell, su novio y cientos de otros huéspedes del hotel fueron "conducidos como vacas" hacia el sótano por el personal. "La gente estaba llorando y la gente obviamente estaba muy asustada", dijo.

Esperaron durante 20 minutos, dijo Azbell. Finalmente, les dijeron que la alerta era una falsa alarma y que podían reanudar el día. "Hawaii es hermosa", le dijo a CNN. "Pero no es el lugar donde quiero morir".

Allyson Niven, que vive en Kailua-Kona, dijo al New York Times que su primer instinto fue reunir a su familia mientras contemplaba lo que pensaba que serían sus últimos minutos de vida.

"Sentimos completamente que estábamos a punto de morir", dijo. "Manejé para tratar de llegar a mis hijos aunque sabía que probablemente no lo lograría, y estaba visualizando completamente lo que estaba sucediendo mientras estaba de gira. Fue horrible."



“En ese momento, todo era surrealista "



Noah Tom, de Honolulú compraba el desayuno para una reunión cuando se enteró de las alertas. Sabiendo que solo tendría de 15 a 20 minutos antes de un ataque con misiles, Tom pensó cómo su familia estaba repartida en tres lugares: acababa de dejar a su hija mayor en el aeropuerto, mientras que sus dos hijos menores estaban en casa. Su esposa ya estaba en el trabajo.

" Literalmente envié mensajes de 'Te amo' a todos los miembros de la familia que pude. En ese momento, todo era surrealista ", dijo Tom, de 48 años, a The Washington Post. Y tomó rumbo de su casa, para estar con sus hijos más pequeños.

Recibió la anulación antes de llegar a su hogar. Para su sorpresa, se detuvo al lado de la carretera y lloró después de enterarse del error. "Simplemente me colapsé en ese punto. Todo me golpeó en una ola, lo que acababa de pasar. No pude conducir durante 20 o 30 minutos ".

Brook Conner, un experto en ciberseguridad de 49 años, habló con The New Yorker. "Me tomó tal vez un minuto procesar que esto realmente estaba sucediendo. Era un sentimiento como 'Oh Dios mío, pero necesito ejecutar, necesito hacer las cosas' . '¿Es esto real? ¿Puede esto realmente suceder? Van a derribarlo, ¿verdad? ¿Qué pasa si nuestro edificio se derrumba? "

"Le explicamos a nuestra pequeña hija que habíamos escuchado muy malas noticias de que algo muy, muy malo estaba sucediendo y nos tenía realmente, muy enojados. Continuamos llenando cada contenedor que pudimos encontrar con agua durante otros quince o veinte minutos. Intentamos llamar a las personas. Mi esposa llamó a su padre en Chicago. Le envié un mensaje de texto a mi madre y a mi hija de 21 años. Recibimos un mensaje de texto del hermano de mi esposa diciendo que era un engaño".



Rezaron refugiados dentro de una bañera



Matt Lopresti, miembro de la Cámara de Representantes de Hawaii, dijo al canal de televisión local KGMB que él y su familia habían buscado refugio en una bañera.

"Cargamos a los niños, tomamos nuestros suministros de emergencia, y nos fuimos a la habitación más cerrada, que es el baño ... Los pusimos en la bañera, dijimos nuestras oraciones, intentamos averiguar qué demonios estaba pasando porque no escuchamos ninguna alarma, ninguna de las sirenas".

"No hay mucho más que puedas hacer en esa situación. Hicimos lo que pudimos, lo que el estado ha estado tratando de decirle a la gente: estar preparado en este tipo de situaciones y tomarlo en serio, y lo hice. Y estoy muy enojado en este momento porque no debería ser tan fácil cometer un error tan grande".





El silencio y el miedo



Elizabeth Hartnett, residente de Londres, pero originaria de Hawaii le dijo a la BBC que sus padres fueron atrapados en el susto mientras estaban de compras.

"Corrieron hacia un restaurante local donde alrededor de 20 personas también se refugiaban. Unos cuantos militares fuera de servicio también estaban allí, y estaban confundidos porque no habían sido notificados oficialmente por su base".

"Los clientes y el personal del restaurante estaban todos silenciosos y asustados. Mi padre trató de consolar a algunas camareras, que estaban muy angustiadas. Todos trataron de llamar a sus familias, al 911, o se conectaron para ver las noticias, pero las líneas telefónicas y los servicios de datos estaban congestionados. Aproximadamente 20 minutos después del mensaje de texto, alguien finalmente pudo ingresar a Internet usando su teléfono y vio el anuncio de que era una falsa alarma. Después de eso, mi madre lloró de alivio ".