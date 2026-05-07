El Salvador Tres aspectos claves sobre los juicios masivos contra pandilleros de la MS-13 en El Salvador Los líderes convictos de la pandilla MS-13 en El Salvador enfrentan un juicio masivo donde se les acusa de responsabilidad en parte de las casi 30,000 muertes atribuidas al grupo delictivo en el país centroamericano.

Video Megajuicio en El Salvador: N+ Univision presenta imágenes desde el CECOT de audiencia con presuntos pandilleros

Sentados en filas con las manos y los pies encadenados, los hombres que se enfrentan a un juicio colectivo en El Salvador son una sombra de lo que fueron en su día como líderes condenados de las pandillas criminales que convirtieron al país en uno de los más sangrientos del mundo.

Los 22 acusados son veteranos de la MS-13, una poderosa pandilla desmantelada por el presidente Nayib Bukele en una controvertida campaña de represión.

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La mayoría se encuentra recluido en la prisión del Centro de Confinamiento de Terroristas (Cecot), símbolo de una campaña contra las pandillas que ha llevado a la encarcelación de unas 92,000 personas bajo la política del llamado "estado de excepción", el grueso de ellas sin orden judicial.

¿Por qué un juicio masivo?

La magnitud de los delitos relacionados con la violencia de las pandillas en El Salvador es abrumadora. Estos hombres —que ya han sido condenados por otros delitos— están siendo juzgados por una serie de nuevos cargos, entre los que se incluyen algunos de los 29,000 asesinatos presuntamente cometidos por la MS-13.

Bukele ha comparado los juicios colectivos, como el que enfrentan los 22 líderes de pandillas, con los procesos de Nuremberg contra exfuncionarios nazis después de la Segunda Guerra Mundial.

Los juicios son "una exhumación de crímenes atroces" que han quedado impunes, dijo Ricardo Sosa, un criminólogo que ha investigado a las pandillas.

Pero Miguel Montenegro, de la ONG Comisión de Derechos Humanos, dijo que los juicios se parecen más a una campaña mediática para mostrar la "actitud combativa de Bukele contra las pandillas".

Se trata de crear un "espectáculo", dijo Ingrid Escobar, de la ONG Asistencia Jurídica, advirtiendo que hasta 30,000 personas "podrían ser condenadas injustamente" en los juicios masivos.

¿Quién dirige la MS-13?

Con la cabeza rapada y vestidos con uniformes blancos, los antiguos jefes de pandillas fueron recluidos en tres pequeñas salas para escuchar el testimonio de un pandillero convertido en testigo, observó la AFP durante una visita al Cecot.

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Uno de ellos era Borromeo Henríquez, de 47 años, conocido como el "Pequeño Diablo de Hollywood". Ya cumple una condena de 87 años por 497 homicidios y otros delitos desde 1998, y ahora enfrenta 586 nuevos cargos.

Henríquez fue uno de los líderes de la primera ola de la MS-13. Se unió a la pandilla en la década de 1990 mientras vivía en Los Ángeles, California, donde surgió la pandilla.

A diferencia de la mayoría de sus compañeros de pandilla, no tiene tatuajes en la cara y usa anteojos, lo que le da un aspecto inusual para un veterano de la MS-13. En 2012, presentó una propuesta para poner fin a las brutales guerras de pandillas en El Salvador al entonces secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

También están siendo juzgados Carlos Tiberio Ramírez, de 49 años, y Dionisio Aristides Umanzor, de 47.

Ramírez está encarcelado desde 2001 y cumple una condena de 94 años por 500 homicidios. Umanzor fue arrestado en 1999 y cumple una condena de 67 años por 106 asesinatos.

Otro de los principales acusados, juzgado en ausencia, es Elmer Canales, conocido como el "Ladrón de Hollywood". Canales ya se encuentra encarcelado en Estados Unidos.

¿Qué poder tenía la MS-13?

Según el gobierno, las pandillas controlaban el 80% del territorio salvadoreño antes de la campaña de represión de Bukele, que comenzó en 2022.

Los líderes de las pandillas seguían dirigiendo las operaciones desde la cárcel, y las negociaciones de paz de 2012 revelaron amplios vínculos entre los líderes de las pandillas y figuras políticas.

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La MS-13 era conocida por una estructura de mando jerárquica y un sistema de reclutamiento basado en el novatismo.

Debajo de la cúpula directiva había otros jefes de rango inferior, mientras que la pandilla se dividía en células conocidas como "clicas".

Durante las actuaciones del juicio del martes, las pruebas incluyeron testimonios sobre lo que se denominó un sistema de "válvulas abiertas": un canal de instrucciones de los jefes a los subordinados para asesinar a rivales, llevar a cabo purgas internas, atacar a agentes del Estado y planear delitos.