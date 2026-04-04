Semana Santa Salvadoreños elaboran alfombra de sal de más de 1 km en Semana Santa La obra, elaborada con 800 quintales de sal y más de 150 colores, reunió a miles de voluntarios que protegieron la alfombra incluso de la lluvia para preservar esta tradición de Semana Santa.

Video Lo mejor de N+ Univision de la noche | Viernes 3 de abril de 2026

Alrededor de 2,000 salvadoreños elaboraron una colorida alfombra con sal teñida de 1.070 metros que sirvió para el paso de la procesión del santo entierro la noche del viernes, informaron este sábado los organizadores.

"La megaalfombra de San Salvador" se elaboró con 800 quintales de sal que fue teñida con una tonalidad de 150 colores y es "la más grande" de ese material en Centroamérica, declaró a la AFP el coordinador de la Secretaría de Cultura del distrito capitalino, Perseo Medina.

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Con figuras religiosas y otros símbolos de la identidad salvadoreña, la alfombra de cuatro metros de ancho se inició a un costado de la Plaza Libertad y finalizó frente al parque Simón Bolívar, al oeste de la capital.

Durante la semana santa en Centroamérica también se elaboran gigantescas alfombras de serrín en Guatemala y Honduras.

Admirada por centenares de turistas, según Medina, la obra incluyó la entrega colectiva de artistas, diseñadores y voluntarios que en algunos tramos utilizaron capas de plástico para proteger la alfombra de las lluvias que caen desde el miércoles.

"Es una tradición que viene de herencia" de generación en generación, dijo a la AFP Douglas García, un comerciante de 56 años.

En el presente sirve para también para que se pueda "alcanzar esa paz que solo el Dios todopoderoso lo puede dar" en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, agregó.