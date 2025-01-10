Qué debes saber sobre el inicio del tercer mandato de Maduro en Venezuela tras el denunciado fraude electoral

Video Detalles de la visita de Edmundo González a Biden y líderes políticos en Washington DC: "Agradecemos el apoyo"

Nicolás Maduro prestó juramento este viernes para un tercer mandato como presidente de Venezuela sin que se hayan presentado pruebas de su victoria en las elecciones del año pasado.

"Juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela y ante esta Constitución, de la que haré cumplir todos sus mandatos. Inauguro el nuevo periodo de la paz, la prosperidad y la nueva democracia", dijo el mandatario ante el presidente del Parlamento, el también oficialista Jorge Rodríguez



Maduro comienza su tercer mandato de seis años en medio de llamados a protestar de la dirigencia opositora, encabezada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, cuyo reclamo como vencedor de los comicios sí que está respaldado en las actas de votación recopiladas por los testigos opositores.

PUBLICIDAD

González Urrutia, que ha dedicado esta semana a una gira por varios países de América Latina y Estados Unidos, abandonó Venezuela para exiliarse en España en septiembre después de que un juez emitiera una orden de arresto en su contra.

Múltiples países, incluido Estados Unidos, no reconocen la supuesta victoria de Maduro. En cambio, el gobierno estadounidense aumentó de 15 a 25 millones de dólares la recompensa ofrecida por la captura de Maduro, a quien el Departamento de Justicia acusa de narcotráfico.

González, que el jueves participó en una protesta contra Maduro en República Dominicana, había dicho que tenía intención de estar en Caracas este viernes, sin explicar cómo pensaba hacerlo ni cuáles son sus planes a su llegada.

Esto es lo que debes saber sobre el próximo mandato presidencial de Venezuela.

¿Por qué hay dudas sobre quién debería jurar como presidente?

Las dudas surgen de la falta de transparencia del gobierno en el manejo y anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, repleto de leales al partido gobernante, declaró a Maduro ganador horas después del cierre de las urnas.

Sin embargo, a diferencia de elecciones presidenciales anteriores, las autoridades electorales no proporcionaron recuentos de votos detallados, alegando que un hackeo de un sitio web les impidió hacerlo.

Sin embargo, la oposición recopiló actas de conteo del 80% de las máquinas de votación electrónica del país, las publicó en línea como prueba de que los registros de votación detallados mostraban que González ganó las elecciones con el doble de votos que Maduro.

PUBLICIDAD

La condena mundial por la falta de transparencia llevó a Maduro a pedir al Tribunal Supremo del país, también lleno de aliados del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, que auditara los resultados de las elecciones. Posteriormente, el tribunal, sin presentar pruebas exhaustivas, reafirmó la victoria de Maduro y alentó al CNE a publicar los recuentos de votos.

Pero las autoridades electorales nunca lo hicieron y tampoco el partido gobernante, cuyos representantes en los centros de votación —al igual que los de la oposición— tenían derecho a las actas de conteo de cada máquina de votación.

El Centro Carter, con sede en Estados Unidos, al que el gobierno de Maduro invitó a observar las elecciones presidenciales, ha dicho que las actas publicadas por la oposición son legítimas.

Las protestas contra la reelección de Maduro

Maria Corina Machado salió el jueves de la clandestinidad para encabezar una de las concentraciones que había convocado en Caracas para reivindicar la victoria electoral de González Urrutia.

"Venezuela se unió hoy y no tenemos miedo... ¡Óiganlo bien: esto se acabó!”, dijo Machado sobre el techo de un camión al unirse a cientos de manifestantes en el este de la capital.

“No tenemos miedo”, gritó en respuesta la multitud participante de una concentración que era de hecho un desafío al denunciado régimen de terror instaurado por el madurismo tras las elecciones. Las protestas desatadas desde entonces y la brutal represión con que fueron respondidas dejaron un saldo de 28 muertos, dos centenares heridos y más de 2,400 detenidos.

PUBLICIDAD

Tras la manifestación, fuentes cercanas a Machado denunciaron que había sido "secuestrada" de forma violenta por agentes del régimen. Y después de horas de incertidumbre y tensión, su cuenta de la red social X publicó un mensaje en el que señalaba que estaba "en un lugar seguro" tras su detención.

"Mi corazón está con el venezolano que fue herido de bala cuando las fuerzas represivas del régimen me detuvieron", dice el mensaje publicado en la cuenta de X @MariaCorinaYA.

¿Qué se espera del próximo mandato de Maduro?

La escasez de alimentos y la inflación de cuatro dígitos que caracterizaron la mayor parte de los 11 años de presidencia de Maduro se han mitigado, pero la prolongada crisis del país no tiene un final a la vista.

Hoy en día, el venezolano promedio debe hacer frente a un salario mínimo mensual de menos de dos dólares, un aumento vertiginoso de los precios de los alimentos, un suministro irregular de combustible y un sistema de educación pública deficiente.

Pero al mismo tiempo, unos pocos afortunados con vínculos con Maduro y sus aliados se benefician de empleos y contratos que les permiten comprar papel higiénico importado que cuesta 70 dólares, importar y vender vehículos, abrir restaurantes hechos para Instagram y ofrecer turismo de lujo.

Esa desigualdad es precisamente la que se suponía iba a desaparecer bajo las políticas que el mentor y predecesor de Maduro, el fallecido presidente Hugo Chávez, describió como socialismo del siglo XXI.

PUBLICIDAD

Se espera que se amplíe a medida que el gobierno continúa luchando con una economía dependiente del petróleo paralizada por una producción limitada de crudo, corrupción, mala gestión, sanciones económicas, acceso al crédito firmemente restringido y falta de inversión privada.

Antes de las elecciones, los votantes de todo el país dijeron repetidamente que ellos o sus seres queridos emigrarían si Maduro permanecía en el poder.

Bajo su dirección, más de 7.7 millones de venezolanos ya han abandonado su tierra natal en busca de mejores condiciones de vida.

Mira también: